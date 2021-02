Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,334 EUR +0,41% (02.02.2021, 08:49)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,05 EUR -1,65% (01.02.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.316,00 GBp -1,91% (01.02.2021, 17:35)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (02.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Royal Dutch Shell-Aktie habe zuletzt zwar weiter etwas korrigiert. Aber immerhin habe sich das Marktumfeld für den britisch-niederländischen Energiegiganten zuletzt aufgehellt. Denn die Ölpreise hätten an den vergangenen Handelstagen weiter Boden gut machen können. Dies liege vor allem an guten Nachrichten von der OPEC.Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank habe auf eine Umfrage verwiesen, die am Markt kursiere. Demnach sei die Fördermenge der OPEC im Januar zwar gestiegen, aber nicht so stark wie zuletzt vereinbart worden sei. Laut der Einigung der OPEC+ vom Dezember hätte das Angebot auf dem Weltmarkt um 300 000 Barrel pro Tag erhöht werden dürfen.Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg würden sich die Mitglieder der Opec gemeinsam mit den in der OPEC+ zusammengefassten Förderstaaten generell besser an vereinbarte Fördergrenzen halten. In der Vergangenheit habe es wiederholt Meldungen über eine mangelhafte Förderdisziplin einzelner Mitgliedsstaaten der OPEC+ gegeben.Darüber hinaus habe eine Nachfrageprognose des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco die Ölpreise gestützt. Die größte Erdölgesellschaft der Welt erwarte, dass die weltweite Nachfrage nach Rohöl noch im Verlauf des Jahres wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreichen dürfte.Mutige Anleger können bei der mit einem KGV von 12 und einem KBV von 0,8 günstig bewerteten Aktie weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 12,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 02.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: