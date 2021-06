London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.398,80 GBp -0,17% (04.06.2021, 10:04)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.06.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF).Ein niederländisches Bezirksgericht habe geurteilt, dass der Royal Dutch Shell-Konzern seine CO2-Emissionen (Scope 1 bis 3) bis zum Jahr 2030 um 45% (ggü. 2019) reduzieren müsse. Royal Dutch Shell habe gegen das Urteil Berufung angekündigt. Sollte das Gerichtsurteil wirksam werden, könnten dem Konzern nach Erachten des Analysten Wettbewerbsnachteile entstehen. Allerdings könnten auch den Royal Dutch Shell-Rivalen ähnliche Gerichtsurteile ereilen, was dann den Wettbewerbsnachteil wieder nivellieren würde. Bezüglich der ESG-Umweltbewertung von Royal Dutch Shell zeige sich kein eindeutiges Bild (bei RabecoSAM überdurchschnittlich, während bei Sustainalytics stark unterdurchschnittlich im Branchenvergleich; Quelle: Bloomberg).Das Urteil des niederländischen Bezirksgerichts zeige nach Erachten des Analysten mindestens, dass der Druck auf die Öl- und Gaskonzern einen Strukturwandel in ihrem Geschäftsmodell (hin zu einem diversifizierten Energiekonzern) zu vollziehen, nicht kleiner werde. Durch das verbesserte (Preis-)Umfeld (Brent aktuell bei >70 USD je Barrel) werde die Finanzierung der Veränderung des Geschäftsmodells allerdings erleichtert. Jedoch sehe Diermeier das Potenzial für einen weiteren deutlichen Ölpreisanstieg als begrenzt an. Zudem würden steigende Marktzinsen die Attraktivität der Dividendenrendite schmälern (Ölwerte seien Dividendenwerte). Die Analystenprognosen hätten Bestand.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Royal Dutch Shell A-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 16,70 Euro belassen. (Analyse vom 04.06.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,478 EUR -0,65% (04.06.2021, 10:18)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,476 EUR +0,05% (04.06.2021, 10:02)