Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Montag am späten Nachmittag merklich gestiegen. Die geplante Fortsetzung der Verhandlungen des Ölverbundes OPEC+ an diesem Montag sei laut Kreisen ohne Einigung abgesagt worden. Die Gespräche über die künftige Produktionspolitik seien damit zunächst zum Erliegen gekommen. Es gebe auch kein Datum für ein mögliches neues Treffen der Energieminister, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag von Delegierten erfahren.Vor dem Wochenende sei es den 23 Ländern nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame Förderpolitik zu einigen. Eigentlich sollte die Produktion ab August in monatlichen Schritten bis Jahresende angehoben werden, um der steigenden Nachfrage zu begegnen. Ein Disput zwischen der Ölmacht Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten habe jedoch eine Einigung verhindert.Anleger könnten bei der günstig bewerteten Royal Dutch Shell-Aktie weiterhin zugreifen (Stopp:14,60 Euro), so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,548 EUR +0,63% (06.07.2021, 08:12)