Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

12,192 EUR -4,39% (16.03.2020, 11:59)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.079,40 GBp -4,53% (16.03.2020, 11:17)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:
GB00B03MLX29

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:
A0D94M

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:
R6C

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:
RDSA

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:
RYDAF

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (16.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise würden sich wieder in der Nähe ihrer Mehrjahrestiefs befinden. Dementsprechend schwierig bleibe das Marktumfeld für Energiekonzerne wie Royal Dutch Shell. Und angesichts der aktuellen Entwicklung sehe es nun so aus, als würde sich an den äußerst schwierigen Rahmenbedingungen für den niederländisch-britischen Konzern nur wenig ändern. Denn aktuell würden sich weder Saudi-Arabien noch Russland gewillt zeigen, ihre Förderquoten zugunsten eines - möglicherweise - wieder höheren Ölpreises zu reduzieren. Beide Staaten würden sich weiter bereit dafür machen, die Produktion noch auszuweiten, was zu einem erbitterten Preiskampf am Ölmarkt führen würde. Dementsprechend werde es mit den Ölpreisen weiter nach unten gehen, sollten sich die beiden Länder nicht doch noch auf ein gemeinsames Vorgehen zur Stabilisierung der Preise einigen.Aktuell befinde sich der Ölpreis in einer sehr schwachen Verfassung. Da aktuell auch das Gasgeschäft, das Raffineriegeschäft und möglicherweise auch bald das Tankstellengeschäft schwächeln würden, bleibe das Umfeld für Royal Dutch Shell-Aktie extrem schwer. Deshalb sollten nur mutige Anleger mit einem sehr langen Atem einen Einstieg bei Royal Dutch Shell in Erwägung ziehen. Wer es machen wolle, der sollte sein Investment jedoch unbedingt mit einem Stoppkurs (11,20 Euro) absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2020)Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:12,06 EUR -13,24% (16.03.2020, 12:14)