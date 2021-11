Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (08.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.In den letzten zwei Wochen habe die Royal Dutch Shell-Aktie Dampf abgelassen. Zuvor hätten ihr die steigenden Energiepreise einen steilen Höhenflug beschert. Infolge der mauen Quartalszahlen sowie dem schwächelnden Ölpreis korrigiere nun das Papier des Energieriesen.Das bisherige Jahr sei für den Titel eher unspektakulär verlaufen. Die Royal Dutch Shell-Aktie habe in einer breiten Range von 14,00 bis 18,70 Euro konsolidiert. Erst im Zuge des anziehenden Ölpreises habe das Papier zum Höhenflug angesetzt und sei Ende September über die Range ausgebrochen. Innerhalb eines Monats habe der Wert um insgesamt 27,8 Prozent zugelegt und habe ein Verlaufshoch bei 21,38 Euro erreicht.Eine starke Überhitzung, enttäuschende Quartalsergebnisse, abfallendes Handelsvolumen sowie der unter Druck geratene Ölpreis hätten schließlich eine Korrekturbewegung ausgelöst. Diese habe sich zwar nach Präsentation der Quartalszahlen am 28. Oktober beschleunigt, habe aber am Mittwoch oberhalb der Unterstützung am 50%-Fibonacci-Retracement bei 18,75 Euro gestoppt.Am Freitag sei es dann zu einer ersten Gegenbewegung gekommen. Ob es sich dabei bereits um das Ende der Korrektur handle, bleibe aktuell noch zweifelhaft. In der Regel erfolge ein Ausbruch aus einer Konsolidierung unter hohem Handelsvolumen, was wiederum am Freitag bei der Aktie ausgeblieben sei. Erst wenn dieses in den nächsten Tagen deutlich zunehme oder aber der Kurs die Hürde am 61,8%-Retracement bei 20,76 Euro überwinde, stehe die Chance auf eine Fortsetzung des Höhenflugs gut.Langfristanleger können daher bei der Royal Dutch Shell-Aktie nach wie vor dabei bleiben (Stopp: 15,70 Euro), so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: