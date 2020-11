Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,986 EUR +1,51% (20.11.2020, 10:15)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.236,40 GBp +0,85% (20.11.2020, 10:22)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (20.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die aktuell laufenden OPEC-Verhandlungen in dieser Woche würden immer noch reichlich Sprengstoff bergen. Einige Länder wollten ihre gekürzten Förderquoten wieder erhöhen, andere Staaten würden davor warnen, weil sie dadurch einen weiteren Ölpreiseinbruch befürchten würden.Zwischenzeitlich sei die Atmosphäre offenbar derart angespannt gewesen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate - immerhin seit dem Jahre 1967 ein einflussreiches Mitglied - mit einem Austritt aus dem Ölkartell gedroht hätten. Dies habe die Händler an den Ölmärkten in Aufregung versetzt. Denn dies hätte für die OPEC und damit mit Sicherheit auch für den Ölpreis drastische Folgen gehabt. Doch nun habe das Land wieder zurückgerudert. Man wolle weiterhin fester Bestandteil der OPEC bleiben.Darüber hinaus zeichne sich Medienberichten zufolge eine Einigung ab. Demnach wollten die OPEC+-Staaten die im Zuge der Corona-Lockdowns beschlossenen Förderkürzungen bis ins Jahr 2021 verlängern. Dies dürfte die Ölpreise weiter stützen.Energieaktien würden für nervenschwache Anleger nach wie vor ungeeignet bleiben. Wer aber über Mut verfüge, könne bei Royal Dutch Shell & Co auf die Fortsetzung des Comebacks setzen. Wichtig dabei: Den Stoppkurs bei 11,10 Euro setzen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2020)