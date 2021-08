XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,494 EUR +0,02% (10.08.2021, 10:57)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.469,20 GBp -0,10% (10.08.2021, 10:59)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (10.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Dienstag leicht gestiegen und hätten sich damit etwas von jüngsten Verlusten erholt. Auch die Royal Dutch Shell-Aktie könne wieder zulegen. Sie sei insbesondere bei Dividendenjägern sehr beliebt. Die Rendite betrage 4,7%.Die Dividendenaaussichten seien es auch gewesen, die der Royal Dutch Shell-Aktie zuletzt weitere Unterstützung verliehen habe. Für das kommende Jahr würden die Analysten nun davon ausgehen, dass der Konzern bei der gesamten Jahresdividende wieder über die 1-USD-Marke komme. Derzeit betrage die Quartalsausschüttung 0,24 USD je Aktie. Dies sei aber immer noch nur knapp die Hälfte der früheren Quartalsdividende von 0,47 USD je Aktie. In die Region werde Royal Dutch Shell allerdings wohl erst einmal nicht mehr vorstoßen. Die derzeitigen Analystenschätzungen bei der Dividende lägen für 2024 bei 1,04 USD.Royal Dutch Shell gehöre aber weiterhin zu den Top-Adressen für Dividendenjäger. Die Aktie sei derzeit eine Halteposition. Ein Stopp bei 13,60 Euro sichere die Position nach unten ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,472 EUR -0,01% (10.08.2021, 11:08)