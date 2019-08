Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

25,525 EUR +1,59% (21.08.2019, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

25,54 EUR +1,67% (21.08.2019, 16:13)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

2.311,50 GBp +1,85% (21.08.2019, 16:11)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MM408



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0ER6S



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C3



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSB



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDBF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Jan Paul Fori vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) unter die Lupe.Infolge der schwachen Quartalszahlen sei die Shell-Aktie an der Börse zuletzt deutlich unter Druck geraten. Seit Vorlage des Halbjahresergebnisses habe der Titel in der Spitze um bis zu 14,1 Prozent auf 24,52 Euro eingebüßt, jedoch sei die Erholungsphase bereits in vollem Gange.Anfang August habe der Konzern die Anleger geschockt: Der Gewinn sei in Q2 um 25 Prozent auf 3,5 Mrd. Dollar gefallen. Analysten hätten im Vorfeld einen Überschuss von fünf Milliarden Dollar erwartet. Zudem sei auch der Umsatz um mehr als sieben Prozent auf 91,8 Mrd. Dollar eingebrochen.Hauptgründe für die schlechte Entwicklung in Q2 seien laut dem CEO Ben van Beurden ein deutlich niedrigerer Gaspreis sowie ein herausforderndes Marktumfeld im Chemie- und Raffineriebereich gewesen.Trotz des deutlichen Gewinneinbruchs habe sich van Beurden optimistisch gezeigt, die Jahresziele zu erreichen und die Dividende von 47 US-Cent je Aktie bestätigt. Zudem habe Shell eine weitere Aktienrückkäufe in Höhe von 2,75 Mrd. Dollar angekündigt.Bereits investierte Anleger sollten an der Royal Dutch Shell-Aktie festhalten und den Stoppkurs bei 24,00 Euro beachten, Neueinsteiger warten unterdessen den Abschluss der Bodenbildung ab, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: