Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Nach einem wochenlangen Tauziehen hätten sich die wichtigsten Ölförderländer nun doch endlich einigen können. So würden rund um den Globus viele mächtige Staaten ihren Ausstoß verringern, um die Ölpreise wieder nach oben zu hieven. Davon würde natürlich auch Royal Dutch Shell in erheblichem Umfang profitieren.Im Mai und Juni würden die Mitglieder des Ölkartells OPEC und ihre Partner insgesamt täglich 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) weniger fördern, habe die OPEC am Montag mitgeteilt. Auch danach würden bis zum 30. April 2022 die Förderlimits an die wegen der Corona-Krise eingebrochene Nachfrage angepasst. Ölmarkt-Analysten würden davon ausgehen, dass die Ölnachfrage im zweiten Quartal um 15 Millionen Barrel am Tag sinken werde.Am Markt hätten die Ölpreise mit heftigen Ausschlägen reagiert und sich dann auf einem Niveau eingependelt, das sie vor der Einigung gehabt hätten. Das Rohöl der Sorte Brent habe am Montagvormittag 31,17 US-Dollar pro Barrel gekostet. In der Spitze sei der Preis nach dem Abkommen bis auf 33,24 Dollar gestiegen. Auch der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sei wieder zurückgefallen - nach einem Anstieg auf 24,49 Dollar sei er auf 22,81 US-Dollar gesunken.Die Einigung der Ölförderstaaten sei im Grundsatz bereits am Freitag erzielt worden. Sie habe aber durch den Widerstand Mexikos bis zuletzt auf wackeligen Füßen gestanden. Bei einer OPEC+-Sondersitzung per Videoschalte seien die Partner dann aber auf den dringenden Wunsch Mexikos eingegangen, nur 100.000 Barrel Förderkürzung statt der geforderten 400.000 Barrel beizutragen. US-Präsident Donald Trump habe bereits angekündigt, die USA seien bereit, ihre Ölproduktion in Abstimmung mit Mexiko entsprechend zu kürzen. Die gesamte Produktionskürzung entspreche rund zehn Prozent der täglichen Ölförderung weltweit.Insgesamt seien damit die neuen Limits wegen der Haltung Mexikos nun im Vergleich zu den Zielen vom Freitag leicht korrigiert worden. So würden die OPEC und ihre Partner die Produktion von Juli bis Dezember um täglich 7,7 Millionen Barrel Öl senken wollen. Vorgesehen seien zunächst acht Millionen Barrel gewesen. Zwischen Januar 2021 und April 2022 solle die tägliche Produktionskürzung 5,8 Millionen Barrel statt geplanter sechs Millionen Barrel umfassen.Die Corona-Krise mit dem folgenden Einbruch der Nachfrage nach Öl habe den Ölpreis abstürzen lassen. Einzelne Teilnehmer der Sitzung hätten die Hoffnung geäußert, dass sich die Ölpreise kurzfristig um 15 Dollar je Fass erholen würden. In diesem Fall könnte auch der Benzinpreis an den Tankstellen wieder steigen. Ein stabiler Ölpreis gelte auch als wichtig für die Sicherheit der Ölversorgung, die mit immensen Investitionen verbunden sei.Der Schritt der großen Förderländer sei wirklich bemerkenswert. Ob es reiche, um die stark gesunkenen Ölpreise wieder auf deutlich höhere Niveaus zu hieven, stehe aber immer noch in den Sternen. Hierfür bedürfe es ganz klar einer deutlichen Erholung der Ölnachfrage. Und diese wird von der weiteren Ausbreitung des Coronavirus sowie von den Maßnahmen der Regierungen weltweit abhängen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link