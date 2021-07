Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (08.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Shell erhole sich dank der steigenden Ölpreise zunehmend vom verlustreichen Vorjahr - das solle jetzt auch den Aktionären zugutekommen. Ab Ende Juli sollten 20 bis 30 Prozent des Kapitalzuflusses aus dem operativen Geschäft über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre fließen, wie der britisch-niederländische Ölkonzern am Mittwoch in Den Haag mitgeteilt habe. Die Höhe der Ausschüttungen hänge vom Ergebnis im zweiten Quartal ab. Analysten würden davon ausgehen, dass Shell für mindestens eine Milliarde Dollar im Quartal eigene Anteile erwerben wolle.Die Zahlen zum zweiten Quartal sollten am 29. Juli veröffentlicht werden. Erste Details wie Produktionsdaten habe der Konzern aber bereits jetzt veröffentlicht. Demnach erwarte Shell, dass das Geschäft mit der Gas- und Ölförderung, also dem Teil der Wertschöpfungskette von Gewinnung bis Bereitstellung des Rohstoffs, leicht zurückgehen werde. Allerdings werde auch eine höhere Marge sowie eine gestiegene Auslastung der Raffinerien von bis zu 75 Prozent erwartet.Die verbesserte Geschäftsentwicklung lasse sich vor allem auf den gestiegenen Ölpreis zurückführen. Dieser liege mittlerweile mit rund 75 US-Dollar wieder auf dem Niveau von Ende 2018. Im vergangenen Jahr habe Shell wegen des Ölpreis-Verfalls infolge der Corona-Pandemie einen Verlust von 22 Milliarden Dollar (18,6 Milliarden Euro) angehäuft und deswegen erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg die Dividende gekappt. Im ersten Jahresviertel 2021 habe Shell dann wieder schwarze Zahlen schreiben können.Die vergangenen Monate seien bei Shell auch von einem historischen Gerichtsurteil geprägt gewesen. Das Bezirksgericht in Den Haag habe Ende Juni der Klage von Umweltschützern recht gegeben und Shell zur Reduktion seiner Kohlendioxid-Emissionen um 45 Prozent bis 2030 verdonnert. Der Konzern wolle aber in Berufung gehen.Vorangekommen sei Shell mit dem Schuldenabbau, allerdings nicht so stark wie erhofft. Da im zweiten Halbjahr die Ausschüttungen steigen sollten, habe Shell das Ziel gestrichen, die Schulden auf 65 Milliarden Dollar (55 Milliarden Euro) zu drücken. Der britische Konkurrent BP habe bereits nach einem guten Jahresauftakt mit einem Aktienrückkaufprogramm begonnen.Mit dem Kursanstieg habe die Shell-Aktie ihren jüngsten Erholungskurs fortsetzen können, nachdem sie im vergangenen Herbst auf den tiefsten Stand seit Mitte der neunziger Jahre gefallen sei und in Amsterdam zeitweise weniger als zehn Euro gekostet habe. Inzwischen liege der Kurs wieder bei knapp 18 Euro, damit allerdings noch rund ein Drittel unter dem Niveau, den er kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie gehabt habe.Mittel- bis langfristig betrachtet wären wohl ein stärkerer Abbau der Schulden sowie vor allem höhere Investitionen in Erneuerbare Energien, Wasserstoff & Co sinnvoller gewesen. Kurzfristig helfe die Ankündigung höherer Ausschüttungen dem Kurs aber natürlich.Anleger können bei der günstig bewerteten Shell-Aktie weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 13,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 08.07.2021)Mit Material von dpa-AFX