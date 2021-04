XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,45 EUR +0,72% (12.04.2021, 14:17)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.407,40 GBp +0,83% (12.04.2021, 14:19)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (12.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das Analysehaus Jefferies habe wieder einmal die Aktien der großen europäischen Öl- und Gasproduzenten genauer unter die Lupe genommen. Analyst Giacomo Romeo habe im Zuge dessen die Kursziele für Total, Shell und BP erhöht. Er habe dies vor allem mit höheren Ölpreiserwartungen begründet.Seiner Ansicht nach dürfte sich der Fokus der Börsianer bald stärker auf Aktienrückkäufe richten. BP könnte hier als einer der ersten Konzerne ein derartiges Programm beschließen. Das größte Aufwärtspotenzial bei den Ausschüttungen an die Anteilseigner sehe Romeo derzeit aber eher bei Royal Dutch Shell. Das britisch-niederländische Unternehmen könnte bei den Q1-Zahlen beim Cashflow positiv überraschen.Er habe auch deshalb das Kursziel für die Royal Dutch Shell-Aktie von 1.780 auf 1.890 Britische Pence (umgerechnet 22,00 Euro) angehoben. Das Rating laute unverändert "Buy".DER AKTIONÄR bleibe für alle drei günstig bewerteten Energieriesen optimistisch gestimmt. Anleger können hier weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 13,60 Euro (Shell), 2,70 Euro (BP) sowie 31,50 Euro (Total) belassen werden. (Analyse vom 12.04.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,446 EUR +0,51% (12.04.2021, 14:31)