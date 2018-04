Royal Dutch Shell-Aktie: Nach wie vor ein klarer Kauf! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":



Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.

"Der Aktionär" bleibe für die Royal Dutch Shell-Aktie weiterhin positiv gestimmt. Der britisch-niederländische Konzern sei stark aufgestellt, verfüge über eine gute Kostenstruktur und eine solide Bilanz. Die Royal Dutch Shell-Aktie immer noch moderat bewertet und locke natürlich mit einer satten Dividendenrendite von über 5% (zur Erinnerung: Die Dividende sei seit 1945 nicht gesenkt worden). Damit bleibe das Papier ein sehr guter Festgeldersatz für Mutige, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

27,83 EUR +0,83% (17.04.2018, 15:27)



Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

27,74 EUR +0,95% (17.04.2018, 15:38)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:GBP 23,735 +0,47% (17.04.2018, 15:35)ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:GB00B03MLX29WKN Royal Dutch Shell-Aktie:A0D94MTicker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:R6CLondon Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:RDSANasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:RYDAFKurzprofil Royal Dutch Shell plc:Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (17.04.2018/ac/a/a)