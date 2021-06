XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (02.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch weiter gestiegen. Unterstützung würden die Ölpreise von der zuversichtlichen Bewertung der Nachfrageperspektiven durch den Ölverbund Opec+ erhalten. Dennoch würden die Rohölproduzenten vorsichtig mit Blick auf ihre mittelfristige Ausrichtung bleiben. Zwar habe der Verbund während eines Treffens am Dienstag seine geplante Produktionssteigerung ab Juli bestätigt. Für den weiteren Jahresverlauf sei jedoch kein Kurs bekannt gegeben worden.Für Verunsicherung dürfte zum einen der ungewisse Fortgang der Corona-Pandemie sorgen. Die Virus-Krise habe die Ölpreise in der ersten Welle vor etwa einem Jahr drastisch einbrechen lassen. Zum anderen sei der Ausgang der Verhandlungen über das iranische Atomprogramm unklar. Nur im Fall einer Einigung könne der Iran auf weniger Sanktionen und mehr Ölausfuhren hoffen.Auch die Royal Dutch Shell-Aktie könne nun von den steigenden Ölpreisen profitieren. Der Titel habe knapp über der Apriltief 2021 wieder nach oben drehen können. Ein Befreiungsschlag sei dies jedoch noch nicht. Das Papier werde weiter mit einem deutlichen Abschlag zur Branche gehandelt. DER AKTIONÄR bleibe für die Royal Dutch Shell-Aktie aber mittel- bis langfristig optimistisch gestimmt.Anleger können bei der günstig bewerteten Aktie weiterhin an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Nicht zu verachten außerdem: die starke Dividendenrendite von derzeit 3,6 Prozent. (Analyse vom 02.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,376 EUR +1,32% (02.06.2021, 09:37)