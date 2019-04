Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (15.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise würden ihren beeindruckenden Lauf im noch relativ jungen Börsenjahr 2019 fortsetzen. Hiervon profitiere auch das Papier des britisch-niederländischen Energieriesen. Allerdings hinke die Royal Dutch Shell-Aktie der Entwicklung von Brent- oder WTI-Öl noch deutlich hinterher. Ein Grund hierfür sei, dass sich bei einem so breit aufgestellten Energiekonzern wie Royal Dutch Shell die Ölpreisschwankungen mit meist weniger Wirkung entfalten als z.B. bei kleineren Ölförderern. Der andere sei jedoch offenbar, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer nicht mit einem nachhaltigen Anstieg der Ölpreise rechne.Sollten die Analysten tatsächlich in den kommenden Wochen und Monaten ihre Ölpreisprognosen nach oben anpassen müssen, dürfte das der Royal Dutch Shell-Aktie sicherlich nachhaltig Rückenwind verleihen. Aber selbst ohne dieses Szenario sei die Dividendenperle ein klarer Kauf. Anleger sollten hier weiterhin an Bord bleiben, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Royal Dutch Shell.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:28,71 EUR +0,09% (15.04.2019, 15:25)