ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.11.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF).Der bereinigte Nettogewinn (4,10 Mrd. USD) in Q3 habe im Rahmen der optimistischen Prognose des Analysten gelegen (3,99 Mrd. USD), habe jedoch zum dritten Mal in Folge den Marktkonsens übertroffen (3,62 Mrd. USD). Die Q3-Dividende betrage erwartungsgemäß 0,47 USD je Aktie. Der freie Cashflow sei in Q3 2017 zwar positiv gewesen und habe dabei wieder auch die Cash-Dividende gedeckt, jedoch hätten sich die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen im Quartalsverlauf nicht weiter verbessert (Gearing (Unternehmensdefinition) per 30.09.2017: 25%; Ziel: 0%-30%; Einstellung der Scrip-Dividenden-Option (Verwässerung): bei 20%). Der Ölmarkt nähere sich langsam, aber stetig seinem Gleichgewicht an. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2017e: 1,92 (alt: 1,83) USD; berichtetes EPS 2017e: 1,64 (alt: 1,53) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2018e: 2,05 (alt: 1,98) USD).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Royal Dutch Shell-Aktie bekräftigt. Das Kursziel sei von 28,00 auf 32,00 Euro angehoben worden. (Analyse vom 03.11.2017)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:27,57 EUR +0,82% (03.11.2017, 11:11)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:27,602 EUR +0,48% (03.11.2017, 11:28)London-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:GBP 24,52 +0,73% (03.11.2017, 11:23)