Royal Dutch Shell-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 34 outperform Sanford C. Bernstein & Co Oswald Clint 16.09.2019 31,30 buy Goldman Sachs Michele della Vigna 01.11.2018 31 equal weight Barclays Lydia Rainforth 09.09.2019 30 outperform Credit Suisse Thomas Adolff 07.10.2019 29 overweight J.P. Morgan Christyan Malek 16.09.2019 28,50 kaufen Nord LB Oliver Drebing 28.09.2018 27,80 buy Jefferies Jason Gammel 16.10.2019 27,50 buy UBS Jon Rigby 30.09.2019 27,50 sector perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 13.06.2019 27 buy Deutsche Bank Lucas Herrmann 14.05.2019 25 hold HSBC Gordon Gray 10.09.2019 21,80 equal weight Morgan Stanley Martijn Rats 08.01.2019

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (29.10.2019/ac/a/a)





Die Royal Dutch Shell plc wird am 31. Oktober 2019 die Zahlen für das 3. Quartal 2019 vorlegen.Vonseiten der Charttechnik kommen kurz- und mittelfristig positive Signale für die Royal Dutch Shell-Aktie. Die gleitenden Durchschnittslinien GD38, GD50 und GD100 wurden nach oben gekreuzt, was auf Kursanstiege der Royal Dutch Shell-Aktie hinweist. Die gleitende Durchschnittslinie GD200 wurde hingegen nach unten gekreuzt, was langfristig rückläufige Kurse der Royal Dutch Shell-Aktie erwarten lässt.