Kurzprofil Royal Caribbean Cruises Ltd.:



Royal Caribbean Cruises Ltd. (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) ist das weltweit zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen mit Sitz in Monrovia (Liberia) und operativer Hauptzentrale in Miami (USA). Es verfügt über die fünf Tochtergesellschaften Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Pullmantur (zu der auch die Fluggesellschaft Wamos Air gehört), Azamara Club Cruises und Silversea Cruises. Darüber hinaus hält das Unternehmen 50% der Anteile von TUI Cruises. (29.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Caribbean Cruises-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Royal Caribbean Cruises-Aktie (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Royal Carribean helfe bei der Beurteilung der vorgelegten Q3-Zahlen durchaus ein zweiter Blick. Der US-Kreuzfahrt-Anbieter, weltweite Nummer Zwei hinter Carnival , habe zwar sowohl bei den Umsätzen als auch beim Ergebnis die Markterwartungen verfehlt. Allerdings würden eine besondere Kennziffer und der Ausblick für 2022 Hoffnung machen.Konkret habe der Nettoverlust für das dritte Quartal 1,2 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 4,91 US-Dollar pro Aktie betragen und sei damit schlechter ausgefallen als prognostiziert. Die von Bloomberg befragten Analysten hätten im Schnitt mit Miesen in Höhe von 4,09 Dollar je Anteilschein gerechnet. Auch die Umsätze hätten ganz klar enttäuscht: Den von den Experten geschätzten 697,7 Millionen Dollar Einnahmen hätten faktisch nur 457 Millionen Dollar gegenübergestanden.Erfreulich sei hingegen, dass Royal Carribean bis zum Frühjahr 2002 einen positiven Cashflow erwarte. Zudem rechne das US-Unternehmen damit, dass man im Gesamtjahr 2022 profitabel die Weltmeere umsegeln werde. Mit Blick auf das Buchungsvolumen könnte dies gelingen. So habe sich nach Unternehmensangaben "die Kundennachfrage im dritten Quartal gegenüber Q2 deutlich verbessert". Zudem seien die Buchungen für das Jahr 2022 in einer "historischen Spanne" und zu höheren Preisen als im Vor-Corona-Jahr 2019, heiße es.Royal Carribean habe mit seinem Ausblick die Hoffnungen auf ein mittelfristig (großes) Comeback der Kreuzfahrt-Branche genährt.Investierte Anleger bleiben daher weiter dabei und setzen auf höhere Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Royal Caribbean Cruises-Aktie. Kursziel: 105,00 Euro. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link