Kurzprofil Royal Caribbean Cruises Ltd.:



Royal Caribbean Cruises Ltd. (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) ist das weltweit zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen mit Sitz in Monrovia (Liberia) und operativer Hauptzentrale in Miami (USA). Es verfügt über die fünf Tochtergesellschaften Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Pullmantur (zu der auch die Fluggesellschaft Wamos Air gehört), Azamara Club Cruises und Silversea Cruises. Darüber hinaus hält das Unternehmen 50% der Anteile von TUI Cruises. (09.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Caribbean Cruises-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Royal Caribbean Cruises-Aktie (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Royal Caribbean Cruises sei eines der Plays, auf die momentan gesetzt werde, wenn es sich um die Wiedereröffnung des amerikanischen Wirtschaft handle. Florida State verklage gerade die US-Seuchenschutzbehörde CDC, um zu erreichen, dass man genauso behandelt werde wie Airlines und dass man wieder die Pötte auf große Fahrt schicken könne. Davon würde Royal Caribbean Cruises profitieren. Die Leute würden sich aber wohl überlegen, ob sie sich kurzfristig eine Reise buchen würden - dies vor Angst vor einem Ausbruch an Bord.Was den Chart betreffe, habe sich im Bereich um 80 USD ein Widerstand aufgetan. Den gelte es jetzt zu knacken. Übrigens würden die Konzerne gestärkt aus der Krise hervorkommen: Die, die überleben würden, seien auch die, die auf Sicht von einigen Monaten und Jahren Marktanteile hinzugewinnen würden. Sie hätten alles gemacht, um effizienter zu werden. Royal Caribbean Cruises bleibt also eine sehr spannende Geschichte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Royal Caribbean Cruises-Aktie: