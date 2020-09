Tradegate-Aktienkurs Royal Caribbean Cruises-Aktie:

58,23 EUR +0,17% (18.09.2020, 09:20)



NYSE-Aktienkurs Royal Caribbean Cruises-Aktie:

68,75 USD -1,24% (17.09.2020, 22:10)



ISIN Royal Caribbean Cruises-Aktie:

LR0008862868



WKN Royal Caribbean Cruises-Aktie:

886286



Ticker-Symbol Royal Caribbean Cruises-Aktie:

RC8



NYSE-Ticker-Symbol Royal Caribbean Cruises-Aktie:

RCL



Kurzprofil Royal Caribbean Cruises Ltd.:



Royal Caribbean Cruises Ltd. (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) ist das weltweit zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen mit Sitz in Monrovia (Liberia) und operativer Hauptzentrale in Miami (USA). Es verfügt über die fünf Tochtergesellschaften Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Pullmantur (zu der auch die Fluggesellschaft Wamos Air gehört), Azamara Club Cruises und Silversea Cruises. Darüber hinaus hält das Unternehmen 50% der Anteile von TUI Cruises. (18.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Royal Caribbean Cruises-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Royal Caribbean Cruises-Aktie (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) charttechnisch unter die Lupe.Nach einem beispiellosen Kursverfall von über 135 USD Mitte Januar auf unter 20 USD sei der Royal Caribbean Cruises-Aktie im Frühjahr eine Stabilisierung gelungen. Der seit März bestehende Aufwärtstrend (akt. bei 54,90 USD) sei im Verlauf dieser Entwicklung Anfang August mit einem kleinen Doppelboden bestätigt worden. Das langfristige Kursziel aus der Höhe der unteren Umkehr lasse sich auf rund 80 USD taxieren.Auf dem Weg zum Ausschöpfen des diskutierten Kurspotenzials notiere das Papier aktuell an einer ganz wichtigen Schwelle: Gemeint sei der Kreuzwiderstand aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 71,26 USD) und dem Erholungshoch von Mitte Juni (75,55 USD). Gelinge der Sprung über die Hürde, gewinne auch das Szenario einer grundsätzlichen Trendwendedeutlich an Konturen. Das angeführte Kurspotenzial - zudem bestätigt durch die Hochs vom Monatsultimo Februar/März - dürfte dann zügig abgearbeitet werden. Die Parallele zum oben genannten Erholungstrend biete sogar Raum bis 93,45 USD.Um die Chance auf einen Befreiungsschlag zu erhalten, bieten sich die Tiefpunkte der Jahre 2015 und 2016 bei gut 65/64 USD als Stopp-Loss an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 18.09.2020)Börsenplätze Royal Caribbean Cruises-Aktie: