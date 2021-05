Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Großbritannien erlitt ein fürchterliches Jahr 2020, so die Analysten der Helaba.



Die Corona-Pandemie habe besonders hart zugeschlagen. Die Wirtschaft sei mit einem Minus von knapp 10% so tief wie in keinem anderen Industrieland eingebrochen. Angesichts des verschärften Lockdowns infolge der sich ausbreitenden Virusvariante sei der Auftakt 2021 erneut schlecht ausgefallen, wozu auch der de-facto-Austritt aus der EU beigetragen habe. Das Bruttoinlandsprodukt könnte im ersten Quartal um bis zu 2% geschrumpft sein. Zwischenzeitlich seien die Befürchtungen jedoch sogar noch schlimmer gewesen.



Schon während des Quartals habe sich eine Erholung angedeutet, wie die Einzelhandelsumsätze untermauern würden. Die Perspektiven hätten sich merklich aufgehellt. Dank der zügigen Impfungen sei die britische Corona-Inzidenz auf fast 20 gesunken. Im April seien die Restriktionen spürbar gelockert worden, weitere Schritte würden folgen. Für das Sommerhalbjahr sei mit einem sehr kräftigen Wachstumsschub zu rechnen, auch die Stimmungsindikatoren würden dies signalisieren. Unsere Prognose eines Wirtschaftswachstums von 4,7% in diesem Jahr scheint daher zu konservativ - übrigens nicht wegen, sondern trotz des Brexits, so die Analysten der Helaba. (07.05.2021/ac/a/m)



