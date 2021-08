5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Rosenbauer International AG:



Rosenbauer (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) ist ein international tätiger Konzern und verlässlicher Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Produkte aus europäischer, US-amerikanischer und asiatischer Fertigung decken alle wichtigen Normenwelten ab. Mit einem Umsatz von 1.044,2 Mio. Euro, rund 4.000 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2020) und einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in ungefähr 120 Ländern ist der Konzern der größte Feuerwehrausstatter der Welt.



Das börsennotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist seit mehr als 150 Jahren im Dienste der Feuerwehren tätig. Kundenorientierung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit sind die zentralen Stärken von Rosenbauer. (24.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Rosenbauer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des österreichischen Feuerwehrgeräteherstellers Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) unter die Lupe.Während Rosenbauer umsatzseitig mit EUR 242 Mio. (+7% im Jahresvergleich) die Prognose der Analysten vollauf erfüllt habe, sei die Ergebnisqualität hinter ihrer Erwartung zurückgeblieben. Steigender Kostendruck und angespannte Lieferketten hätten auf der operativen Gewinnentwicklung gelastet. Das EBIT von EUR 8,9 Mio. habe einen Einmalertrag von EUR 8 Mio. aus erlassenen Covid-19 Liquiditätshilfen an internationalen Standorten inkludiert. Dem gegenüber hätten zusätzliche Belastungen in Höhe von rund EUR 5,5 Mio. (bzw. etwa EUR 8,5 Mio. in H1) aus Kosteninflation und verzögerter Teileversorgung gestanden.Der Auftragseingang habe mit EUR 211 Mio. die schwache Vergleichsperiode deutlich übertreffen können. Per Ende H1 habe der Auftragsbestand mit EUR 1,09 Mrd. auf dem Vorjahresniveau gelegen.Für das Gesamtjahr habe das Management den Ausblick eines stabilen Umsatzes und einer EBIT-Marge von rund 5% bestätigt. Da das Profitabilitätsziel, im Gegensatz zur Bestätigung im Mai (Q1-Ergebnisse), nun den erwähnten Einmalertrag inkludiere, habe sich auf vergleichbarer Basis die Ertragsqualität verschlechtert. Für das zweite Halbjahr würden die Ziele einen 20%-igen Rückgang des EBIT auf rund EUR 43 Mio. sowie eine stabile Umsatzentwicklung implizieren.Für die Nachfragesituation am globalen Feuerwehrmarkt werde für 2021 im Wesentlichen eine Seitwärtsbewegung angenommen. Wachstum werde für Europa und den Mittleren Osten prognostiziert, sowie für den asiatischen Raum, der sich im letzten Jahr eher schwach entwickelt habe. Nordamerika sollte sich stabil entwickeln.Nachdem der Konzern im Geschäftsjahr 2020 bereits deutliche Fortschritte beim umfassenden Programm zur Optimierung des Working Capitals habe erzielen können, sei auch für das laufende Jahr von einer Verbesserung auszugehen. Um den avisierten Liquiditätsschub in der Größenordnung von EUR 80 Mio. gegenüber dem Niveau von 2019 zu erreichen, müssten im Geschäftsjahr 2021 rund EUR 35 Mio. realisiert werden. Wesentliche Ansatzpunkte seien u.a. eine Reduktion der Vorräte und Optimierung der Zahlungskonditionen. Die angesprochenen Probleme in den Lieferketten würden die Zielerreichung jedoch ambitionierter machen.Im Nachgang der Q2 2021-Zahlen bestätigen Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, die "Halten"-Empfehlung und senken aufgrund niedrigerer Schätzungen das Kursziel von EUR 56,50 auf EUR 54,50. (Analyse vom 24.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.