5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Rosenbauer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rosenbauer-Aktie:

53,20 EUR -4,32% (19.05.2021, 17:38)



Wiener Börse-Aktienkurs Rosenbauer-Aktie:

53,00 EUR -5,36% (19.05.2021, 17:35)



ISIN Rosenbauer-Aktie:

AT0000922554



WKN Rosenbauer-Aktie:

892502



Ticker-Symbol Rosenbauer-Aktie:

ROI



Wiener Börse-Symbol Rosenbauer-Aktie:

ROS



Kurzprofil Rosenbauer International AG:



Rosenbauer (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) ist ein international tätiger Konzern und verlässlicher Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Produkte aus europäischer, US-amerikanischer und asiatischer Fertigung decken alle wichtigen Normenwelten ab. Mit einem Umsatz von 1.044,2 Mio. Euro, rund 4.000 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2020) und einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in ungefähr 120 Ländern ist der Konzern der größte Feuerwehrausstatter der Welt.



Das börsennotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist seit mehr als 150 Jahren im Dienste der Feuerwehren tätig. Kundenorientierung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit sind die zentralen Stärken von Rosenbauer. (19.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Rosenbauer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, heben das Kursziel für die Aktie des österreichischen Feuerwehrgeräteherstellers Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) von EUR 52,00 auf EUR 56,50 an.Rosenbauer sei Weltmarktführer bei Hightech-Löschfahrzeugen sowie Feuerwehr-Equipment und sei in mehr als 100 Ländern ständig vertreten.Rosenbauer habe im 1. Quartal 2021 die teilweise sehr hohen Vorjahreswerte bei Umsatz, EBIT und Nettoergebnis nicht ganz erreichen können. Der Umsatz habe mit EUR 206 Mio. 11% unter dem Rekordauftaktquartal Q1/2020 gelegen und das EBIT sei von EUR 4,3 Mio. auf EUR 0,3 Mio. gesunken. Der Nettoverlust habe sich von EUR -0,6 Mio. auf EUR -3,2 Mio. erhöht. Neben verzögerten Fahrzeugübernahmen hätten sich auch angespannte Lieferketten bemerkbar gemacht.Der Auftragseingang habe mit EUR 278 Mio. stabil gehalten werden können. Ein Anstieg sei in allen Regionen mit Ausnahme von Nordamerika und dem Mittleren Osten erzielt worden. Nachfrageimpulse seien auch aus dem im letzten Jahr schwächeren asiatischen Raum gekommen. Der Auftragsbestand habe mit EUR 1,12 Mrd. zum Quartalsende weiterhin auf einem komfortablen Niveau gelegen.Für das GJ 2021 habe das Management die Erwartung einer stabilen Umsatzentwicklung bestätigt. Für die EBIT-Marge seien weiterhin rund 5% in Aussicht gestellt worden. Während unsere Umsatzschätzung von EUR 1,04 Mrd. dem Unternehmensziel entspricht, sind wir mit einer Margenprognose von 5,6% etwas optimistischer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, dass Engpässe in den Lieferketten z.B. bei LKW-Chassis und Elektronikkomponenten zwar den Produktionsprozess behindern, sich jedoch zunehmend stabilisieren würden. Die Kosteninflation sei durch eine Anpassung der Preise weitestgehend abgedeckt. Die Bestätigung der Finanzziele untermauere diese Annahmen.Im Nachgang der Q1/2021-Zahlen stufen Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, die Rosenbauer-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab. Das von EUR 52,00 auf EUR 56,50 erhöhte Kursziel sei das Resultat optimistischerer Cashflow-Prognosen, da die Analysten der Raiffeisen Bank International AG eine stärkere Reduktion der Nettoverschuldung aufgrund deutlicher Effizienzverbesserungen im Bereich des Umlaufvermögens annähmen.Dieser für die Analysten der Raiffeisen Bank International AG zentrale Eckpfeiler des Investment Case erscheine ihnen in der Kursentwicklung jedoch bereits ausreichend diskontiert. Seit ihrer Hochstufung Mitte November sei die Aktie um rund 55% gestiegen. Zwar sei die Aktie mit Kennzahlen im Rahmen des langjährigen Durchschnitts nicht übermäßig ambitioniert bewertet, jedoch fehle nach Meinung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG derzeit ein weiterer Kurskatalysator. (Analyse vom 19.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.