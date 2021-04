12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Rosenbauer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rosenbauer-Aktie:

52,40 EUR +3,56% (09.04.2021, 13:38)



Wiener Börse-Aktienkurs Rosenbauer-Aktie:

52,20 EUR +1,16% (09.04.2021, 14:24)



ISIN Rosenbauer-Aktie:

AT0000922554



WKN Rosenbauer-Aktie:

892502



Ticker-Symbol Rosenbauer-Aktie:

ROI



Wien Ticker-Symbol Rosenbauer-Aktie:

ROS



Kurzprofil Rosenbauer International AG:



Die Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wien: ROS) zählt zu den weltweit führenden Herstellern für Feuerwehrtechnik im abwehrenden Brand- und Katastrophenschutz. Seit über 145 Jahren steht der Name für bedeutende Innovationen und wegweisende Techniken im Bau von Feuerwehrfahrzeugen und Löschgeräten nach europäischen und US-Normen. Als Vollsortimenter bietet Rosenbauer der Feuerwehr kommunale Löschfahrzeuge, Drehleitern, Hubrettungsbühnen, Flughafenfahrzeuge, Industriefahrzeuge, Sonderfahrzeuge, Löschsysteme, Feuerwehrausrüstung, stationäre Löschanlagen und im Bereich Telematik Lösungen für Fahrzeugmanagement und Einsatzmanagement. Wartung, Kundendienst und Refurbishment stellt Rosenbauer durch ein Servicenetz in über 100 Ländern bereit. (09.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Rosenbauer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Feuerwehrgeräteherstellers Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wien: ROS) unter die Lupe.Die heute von Rosenbauer vorgelegten finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 hätten nur marginal von den Mitte Februar veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen divergiert. Sowohl der Umsatz von ca. EUR 1,04 Mrd. (+7% im Jahresvergleich) als auch das EBIT von rund EUR 58 Mio. (+12%) würden neue Höchstwerte repräsentieren. Die Marge von 5,5% liege jedoch weiterhin deutlich unter den historischen Spitzenwerten.Die positiven Highlights seien die über den Analystenprognosen liegende Cash Flow Generierung sowie die Dividende gewesen. Letztere sei auf EUR 1,50 angehoben worden und habe die Analystenschätzung von EUR 1,25 übertroffen. Dies habe einerseits am höheren Gewinn je Aktie von EUR 4,26 und andererseits an einer höheren Ausschüttungsquote von 35% gelegen (die Analystenerwartungen seien EUR 3,99 bzw. ca. 30% gewesen). Der besser als erwartete operative Cash Flow von EUR 96 Mio. erkläre sich durch eine stärkere Reduktion des Working Capital. Die Nettoverschuldung habe dadurch per Jahresende auf EUR 289 Mio. gegenüber EUR 407 Mio. per Ende Q3 gesenkt werden können.Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden. Bei einem stabilen Umsatz solle die EBIT-Marge rund 5% erreichen. Dies erscheine den Analysten eher konservativ. Ihre Schätzung belaufe sich auf 5,6%, was eine EBIT-Schätzung von EUR 58 Mio. impliziere.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von Rosenbauer lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 09.04.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.