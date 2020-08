Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/ Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (06.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Roku-Aktie (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Streaming-Anbieter Roku habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal 2020 präsentiert. Trotz der guten Zahlen sei die Aktie nachbörslich um über vier Prozent gefallen. Offensichtlich hätten einige Anleger nach einer fulminanten Corona-Rallye ihre Gewinne mitgenommen.Der Umsatz habe bei 356 Millionen Dollar gelegen (plus 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Die Analystenerwartungen hätten sich auf 349 Millionen Dollar belaufen.Die Zahl der Accounts habe sich im zweiten Quartal um 3,2 Millionen auf 43 Millionen erhöht. Die Streaming-Stunden hätten 14,6 Milliarden betragen. In beiden Fällen seien die Analystenerwartungen geschlagen worden."Wir wachsen immer noch erheblich, aber angesichts des makroökonomischen Umfelds ist das Wachstum langsamer als erwartet", habe Finanzvorstand Steve Louden in einem Telefoninterview gesagt. "Der Anzeigenmarkt kann kurzfristig volatil sein, aber insgesamt ist dieses Umfeld für Roku sehr gut. Es ist klar, dass Covid-19 den langfristigen Trend zum Streaming beschleunigt hat.", so Louden weiter.Die Roku-Aktie habe seit ihrem Corona-Tief im März bereits fast 200 Prozent zugelegt. Insofern könnte der jüngste Rücksetzer nach den Zahlen eine gesunde Abkühlung sein. Das Momentum der Aktie bleibe nach wie vor stark.Das Papier werde allerdings aktuell mit einem 2021er-KUV von 9,7 bewertet. Damit sei viel an Zukunftsfantasie bereits im aktuellen Kurs eingepreist. Zudem fehle dem Unternehmen ein richtiger Burggraben, um gegen die übermächtig erscheinenden Wettbewerber wie Google, Amazon oder Apple zu bestehen.Die Roku-Aktie ist nur etwas für Momentum-Trader, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2020)