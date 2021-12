Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:

180,64 EUR -8,26% (15.12.2021, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

203,94 USD -7,95% (15.12.2021, 22:00)



ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/ Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (15.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie on Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) unter die Lupe.Die Roku-Aktie stehe am Mittwoch deutlich unter Druck. Grund dafür sei eine Niederlage vor Gericht. Das Unternehmen Unterlage dabei in einem Patentrechtsstreit einem Wettbewerber. An der Börse sei die Roku-Aktie spürbar eingeknickt, während das Papier des Kontrahenten in etwa gleichem Ausmaß zugelegt habe.Laut Angaben des Konkurrenten Universal Electronics habe die United States International Trade Commission Roku den Import von patentverletzenden "Fernsehgeräten, Set-Top-Boxen, Fernbedienungen, Streaming-Geräten und Soundbars" untersagt, wie investing.com berichte. Universal Electronics habe bereits im vergangenen Jahr Klage gegen Roku sowie die TV-Hersteller TCL und Hisense eingereicht, da das Unternehmen seine Patente verletzt gesehen habe. Mittlerweile sei die Klage auf Roku beschränkt worden. Die Importbeschränkung trete ab dem 9. Januar in Kraft und könnte bis dahin eventuell noch von US-Präsident Joe Biden gekippt werden.An der Börse habe die Roku-Aktie ihre Talfahrt der vergangenen Tage ungebremst fortgesetzt und habe am Freitag rund 8% verloren. Für die Aktie von Universal Electronics sei es hingegen 8,3% auf 40,51 USD nach oben gegangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roku-Aktie: