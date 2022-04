NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

108,68 USD -6,94% (20.04.2022, 15:55)



US77543R1023



A2DW4X



R35



ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/ Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (20.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie on Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Roku-Aktie gehe es nach unten. Sie sei einer der großen spekulativen Gewinner während der Pandemie gewesen, weil man gehofft habe, dass sich dieses Wachstum fortsetzen würde. Seit Monaten werde der Wert aber abverkauft. Jetzt fehlt bei der Roku-Aktie die Fantasie, dass es größere Wachstumstrends geben könnte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.04.2022)