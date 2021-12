Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/ Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) unter die Lupe.Bei den Aktionären des Streaming-Anbieters Roku dürften gestern die Sektkorken geknallt haben. Das Papier habe den US-Handel mit einem kräftigen Plus von 18,3% beendet. Grund für die Party-Stimmung der Anleger sei ein neuer Deal mit Google.Das Unternehmen habe mit Google eine auf mehrere Jahre ausgelegte Vereinbarung erzielt, YouTube und YouTube TV weiterhin auf seiner Streaming-Plattform anbieten zu dürfen. Diese Nachricht sei für viele Marktbeobachter überraschend gekommen. Roku habe mit dem Internetgiganten einen monatelangen Streit ausgetragen. Roku habe Google vorgeworfen, seine Marktmacht auszunutzen, um anderen Anbietern seinen Willen aufzuzwingen.Der Streit habe sich v.a. um eine Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen aus dem Jahr 2019 zur Zulassung von YouTube TV auf Roku-Geräten gedreht. Laut Roku habe Google nach der bereits erzielten Einigung weitergehende Zugeständnisse von Roku verlangt. Vor allem habe der Internet-Gigant einen exklusiven Zugriff auf Suchdaten von Roku-Nutzern eingefordert. Zudem habe Google gefordert, dass Rokus Suche YouTube-Content priorisiert anzeige.Roku habe nicht eingelenkt, da es darin eine Benachteiligung von anderen Anbietern gesehen habe. Daraufhin habe Google angekündigt, ab dem 9. Dezember YouTube-Content nicht mehr auf Roku streamen zu wollen. Nun sei anscheinend doch eine Einigung erzielt worden.Im Kontext des Roku-Streits hätten sich die Stimmen in der US-Politik gemehrt, Google deutlich stärker zu regulieren. Anleger könnten Roku auf ihre Watchlist setzen und bei Alphabet die Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alphabet.