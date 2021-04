Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im März kam die Aufwärtsbewegung der Rohstoffpreise zum Erliegen und ging in eine Seitwärts- bzw. leichte Abwärtsbewegung über, so die Analysten der DekaBank.Für weniger nachhaltig halten die Analysten der DekaBank die relative Stärke des Aluminiumpreises, denn der globale Aluminiummarkt wird wie schon 2020 voraussichtlich auch in diesem Jahr überversorgt sein. Die globale Produktion sei rekordhoch und übersteige die weltweite Nachfrage. Seit Jahresbeginn würden die Preise für Gold und Silber in der Tendenz nachgeben. Der Anstieg der Anleiherenditen erhöhe die Opportunitätskosten der zinslosen Edelmetallhaltung. Da aber der Wind seitens der stark expansiven Geld- und Fiskalpolitik auf absehbare Zeit nicht drehen werde, würden die mittelfristigen Perspektiven gut bleiben. Sollte unsere Einschätzung einer weiteren kräftigen wirtschaftlichen Erholung im Jahresverlauf zutreffen, sehen wir grundsätzlich kein Hindernis für tendenziell leicht steigende Rohstoffpreise, so die Analysten der DekaBank. Ein Stimmungswechsel am Rohstoffmarkt könnte allerdings durchaus für stärkere zwischenzeitliche Preisrücksetzer sorgen.Im Jahr 2021 dürfte die Corona-Krise mit Hilfe der Impfstoffe weitgehend überwunden werden. Die Weltwirtschaft werde sich in zügigem Tempo von den krisenbedingten Einschränkungen erholen. Es werde allerdings nicht alles an Produktion nachgeholt werden, was durch die Corona-Krise ausgefallen sei. Dies gelte auch für die Rohstoffnachfrage. Der wieder anziehende Rohstoffverbrauch werde im Prognosezeitraum nicht zuletzt aufgrund ausreichend hoher Lagerbestände ohne starken Aufwärtsdruck auf die Preise bedient werden können. Daher würden die Analysten einen nur moderaten Aufwärtstrend der Rohstoffpreise erwarten. Konjunktursensitive Bereiche wie Industriemetalle und Energierohstoffe könnten vom Aufholprozess der Weltwirtschaft profitieren. Und die Edelmetalle würden auf absehbare Zeit eine Unterstützung durch die anhaltend expansive Geld- und Fiskalpolitik erfahren. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe April 2021) (16.04.2021/ac/a/m)