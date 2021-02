Für den Ölpreisanstieg hingegen seien andere Absprachen verantwortlich: Die globale Nachfrage erhole sich weiterhin stark von der Corona-Rezession, und das Angebot werde durch freiwillige Produktionskürzungen der OPEC und ihrer Verbündeten knapp gehalten, was den Preis auf dem höheren Niveau halte. Grundsätzlich würden die derzeitigen Lockdowns kaum auf die Rohstoffpreise drücken, denn weltweit seien die rohstoffintensiven Industrien so gut wie nicht von Einschränkungen betroffen, im Gegensatz zu den Dienstleistungsbranchen, die allerdings viel weniger Rohstoffe benötigen würden. So sollten die Rohstoffmärkte relativ stabil durch diese Corona-Pandemie-Phase kommen. Treffe die Erwartung der Analysten einer kräftigen weltwirtschaftlichen Erholung im Verlauf von 2021 ein, werde dies die Rohstoffpreise grundsätzlich stützen.



Im Jahr 2021 dürfte die Corona-Krise mit Hilfe der Impfstoffe weitgehend überwunden werden. Die Weltwirtschaft werde sich in zügigem Tempo von den krisenbedingten Einschränkungen erholen. Es werde allerdings nicht alles an Produktion nachgeholt werden, was durch die Corona-Krise ausgefallen sei. Dies gelte auch für die Rohstoffnachfrage. Der wieder anziehende Rohstoffverbrauch werde im Prognosezeitraum nicht zuletzt aufgrund ausreichend hoher Lagerbestände ohne starken Aufwärtsdruck auf die Preise bedient werden können. Daher erwarten die Analysten der DekaBank einen nur moderaten Aufwärtstrend der Rohstoffpreise.



Konjunktursensitive Bereiche wie Industriemetalle und Energierohstoffe könnten vom Aufholprozess der Weltwirtschaft profitieren. Und die Edelmetalle würden auf absehbare Zeit eine Unterstützung durch die anhaltend expansive Geld- und Fiskalpolitik erfahren. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Februar 2021) (05.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rohstoffpreise haben sich in den vergangenen Wochen recht heterogen entwickelt, so die Analysten der DekaBank.In der Summe hätten sich vor allem die Energierohstoffe und die Agrarrohstoffe verteuert, aber grundsätzlich sei die Entwicklung stark von einzelnen Ausreißern geprägt worden. Die zwischenzeitliche Preisexplosion bei Silber auf den höchsten Stand seit acht Jahren sei völlig unabhängig von der Goldpreisentwicklung geschehen. Offenbar hätten sich spekulative Kleinanleger in den sozialen Medien verabredet, gemeinsam größere Mengen an Silber-ETFs zu kaufen. Der plötzliche Nachfragezuwachs nach physischem Silber habe den Preis in die Höhe getrieben.