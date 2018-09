Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach dem deutlichen Anstieg im ersten Halbjahr schwankte der Ölpreis im dritten Quartal deutlich, ohne weiter zu steigen, so Guido Urban, Senior Analyst Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg.Die Preise der Edelmetalle seien seit dem Frühsommer deutlich gefallen. Der Preisrückgang bei Gold sei auf einen festen US-Dollar, robuste US-Aktienmärkte sowie Nettoverkäufe von ETF-Anlegern und Finanzinvestoren zurückzuführen. Zusätzlich habe sich die fundamentale Ausgangslage verschlechtert: Während das Angebot von Minen und Recycling steige, sei die Nachfrage der Zentralbanken und der Schmuckindustrie gesunken. In den Heimatwährungen der wichtigen Abnehmerländer Indien und Türkei sei Gold vergleichsweise teuer und bremse die Nachfrage. Auch die zahlreichen Unsicherheitsfaktoren hätten Gold nicht beflügelt, das davon normalerweise als sicherer Hafen profitiere. Die extrem hohe Netto-Short-Positionierung von Investoren biete bei einer Eindeckung jedoch das Potenzial für eine Preiserholung.Seit Juni befinde sich der Großteil der Industriemetalle im Abwärtstrend. Die Mischung aus einem sich hochschaukelnden Handelsstreit zwischen den USA und China, weiteren US-Handelskonflikten sowie Wachstumssorgen in China und anderen Schwellenländern hätten für Abwärtsdruck bei den Preisen gesorgt. Insbesondere die weiter schwelenden Handelsstreitigkeiten dürften die Industriemetalle auch in den kommenden Monaten belasten. Da die Positionierungen, vor allem die der spekulativen Finanzanleger, bei einigen Metallen wie z.B. bei Kupfer bereits auf niedrigen Niveaus liegen würden, seien temporäre Zugewinne möglich. Jedoch würden die Risiken für Anleger hoch bleiben. (Ausgabe Q4/2018) (26.09.2018/ac/a/m)