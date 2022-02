Der Russland-Ukraine-Konflikt beschäftige auch den Kohlemarkt. Im Zuge der ambitionierten Klimaziele der Europäischen Union habe sich die Nachfrage nach Kohle in den letzten Jahren sukzessive verringert, sodass im Jahr 2020 die EU-Nachfrage nach Kohle etwa 6,2% ausgemacht habe. Denn Mitglieder der EU hätten sich zusehends in Richtung Gas orientiert, das weniger emissionsintensiv und daher als Zwischenlösung für die Übergangszeit zu emissionsneutralen Energiegewinnung gesehen werde. Die Umorientierung zugunsten von Gas habe den EU-Staaten, insbesondere Deutschland, eine strategische Abhängigkeit von russischem Gas eingehandelt. In der jüngsten Konfrontation mit Russland würden die Befürchtungen steigen, dass Russland entweder die Gaspreise für europäische Kunden erhöhen und / oder die Liefermengen reduzieren könnte.



Diese Risiken antizipierend sähen sich europäische Staaten gezwungen, verstärkt auf Kohlekraftwerke zurückzugreifen und wie im Falle Frankreichs die Obergrenzen für den Kohleverbrauch zumindest zeitweise außer Kraft zu setzen. Entsprechend sei es nicht verwunderlich, dass die Kohleimporte in die EU seit Mitte 2021 drastisch zugenommen hätten. Daten von Kpler zur Folge sei der Januar 2022 mit 5,58 Mio. Tonnen der Monat mit dem höchsten Importvolumen seit November 2019 gewesen. Der steile Preisanstieg an der Rohstoffbörse in Rotterdam auf 116 USD/MT sei daher nachvollziehbar.



Zu der wiedererstarkten Kohlenachfrage auf dem europäischen Kontinent würden sich nach wie vor angebotsseitige Probleme aus Indonesien gesellen. Der südostasiatische Staat habe überraschend zum Jahreswechsel jeglichen Export von Kohle gestoppt und die Kohleförderer dazu gezwungen, ausschließlich inländische Nachfrager zu einem festgeschriebenen Preis zu bedienen. Obwohl der Exportstopp seit Ende Januar offiziell aufgehoben worden sei, seien nicht alle Hemmnisse beseitigt worden, da der Staat noch prüfe, ob alle Konzerne tatsächlich den kurzfristig gesetzten Anforderungen gerecht geworden seien. (Ausgabe vom 24.02.2022) (25.02.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem Ende 2021 der Kohlepreis im Vergleich zum Herbst 2021 vorübergehend massiv um rund 60% gefallen war, ließen geopolitische Spannungen, ein hoher Energiebedarf, Exportkontrollen und Lockerungen bei den Klimazielen die Preise wieder in die Höhe schnellen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Daher seien die wichtigsten Futures an den Rohstoffbörsen seit Jahresbeginn beträchtlich gestiegen (Zhengzhou: +25%, Newcastle: +33% und Rotterdam: +54%).