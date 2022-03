Paris (www.aktiencheck.de) - Der S&P ASX 200 (ISIN: XC0006013624, WKN: 601362), der die 200 größten börsennotierten australischen Unternehmen abbildet, erreichte zuletzt 7.139 Punkte - rund 140 Zähler mehr als zu Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zum Vergleich: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe in diesem Zeitraum rund vier Prozent abgegeben. Der wahrscheinliche Grund: Australien zähle zu den weltweit wichtigsten Lieferanten von Rohstoffen, die mit dem Wegfall der russischen Exporte für den Westen derzeit mehr gebraucht würden denn je. Ökonomen sähen den dortigen Rohstoffsektor 2022 daher auch vor einem Rekordjahr. Der fünfte Kontinent verfüge über enorm große Reserven unter anderem an Eisenerz, Blei, Zink, Nickel, Gold, Bauxit, Kupfer, Kobalt und Silber.



Von den hohen Rohstoffvorkommen und der zuletzt wohl gestiegenen Nachfrage dürfte auch der australische Benchmark-Index S&P ASX 200 profitieren, der gleich mehrere wichtige Vertreter der Bergbauindustrie bündle, darunter mit BHP Billiton (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524) und Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147) zwei der drei größten Minenkonzerne der Welt. Erst in dieser Woche habe Rio Tinto ein Rekordergebnis gemeldet. Und: Der in London zweitgelistete Rohstoffgigant wolle für das vergangene Jahr mit 16,8 Milliarden Dollar so viel Geld an seine Anteilseigner ausschütten wie nie zuvor. Die florierende Wirtschaft in Down Under dürfte ebenfalls Rückenwind verleihen: Allein im letzten Quartal 2021 sei das BIP im Jahresvergleich um 4,2 Prozent gewachsen. Dennoch gebe sich die Notenbank zurückhaltend. Deren Chef habe erst kürzlich bekräftigt, dass eine Zinserhöhung in 2022 wohl erst gegen Ende des Jahres erfolgen könnte. Gute Vorzeichen also, dass der Leitindex noch Luft nach oben haben könnte. (Ausgabe vom 11.03.2022) (14.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >