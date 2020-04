Stabilisierung erwartet? Die OPEC+, die jetzt auch WOPEC - 23 Länder der World Organisation of Petroleum Exporting Countries - genannt werde, habe sich nach zähen Verhandlungen dann doch auf Produktionskürzungen in Höhe von 9,7 Millionen Barrel pro Tag geeinigt. US-Präsident Donald Trump habe 10, später sogar 15 Millionen Barrel pro Tag gefordert. Die fehlenden 0,3 Millionen Barrel pro Tag seien auf Mexikos Weigerung zurückzuführen, die Produktion um die geforderten 0,4 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen.



Stattdessen sei man bereit, die Produktion um 0,1 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen. Die Vereinbarung gelte für Mai und Juni; ab Juli solle die Kürzung 7,7 Millionen Barrel pro Tag betragen; ab Januar 2021 dann 5,8 Millionen Barrel pro Tag. Die Schwankungen des Ölpreises seien weiterhin hoch: Am Donnerstag habe beispielsweise der Preis der US-Sorte WTI zwischen 28 und 23 US-Dollar je Barrel notiert. Gestern habe der Preis nochmals leicht nachgegeben, da die Produktionskürzung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag bei geschätzten Nachfrageausfällen von bis zu 26 Millionen Barrel pro Tag kaum ausreichen werde.



Gute Argumente. Die Krisenwährung Gold sei nicht immer ein rationales Investment - Anekdoten in Zeiten von Corona über die Schließung von Gold-Raffinerien im Fluss Ticino im Schweizer Tessin würden in der Goldanhängerschaft mit ernsthafter Sorge zur Kenntnis genommen. Tatsächlich aber gebe es einige Gründe, warum der Goldpreis steigen könnte. Eine Stabilisierung und ein sich daran anschließender Anstieg der stark gefallenen Inflationserwartungen würden dazu gehören, eine abflauende Dollar-Rally würde auch helfen, ebenso wie eine steigende Nachfrage aus China und durch die Zentralbanken.



Nach einer zweiwöchigen Schwächeperiode habe sich der Goldpreis vom zwischenzeitlichen Kurseinbruch um 13% jedenfalls wieder deutlich erholt. Wichtig zu wissen: Der massive Rückgang der Notierungen habe kaum auf fundamentalen Entwicklungen basiert. Einige Großanleger hätten Liquidität benötigt und profitable Goldpositionen veräußern müssen. Für Gold spreche die sich abzeichnende massive Staatsverschuldung bei gleichzeitiger monetärer Expansion. (Perspektiven April 2020) (15.04.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Finanzminister und Notenbankchefs der großen Industrienationen (G7) wollen tun, "was auch immer notwendig ist", um das Vertrauen und das Wachstum der globalen Wirtschaft wiederherzustellen, so die Analysten von Postbank Research.In ihrem Statement hätten die G7-Staaten indirekt auch Saudi-Arabien und Russland zur Ordnung gerufen. Denn zusätzlich zur Pandemie laste der Preiskampf zwischen der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und Russland auf dem Ölmarkt. Der virusbedingte Rückgang der Ölnachfrage werde aktuell auf 26 Millionen Barrel (1 Fass = 159 Liter) pro Tag geschätzt. Das entspreche einem Nachfrageeinbruch von 25%. Seit dem Jahreshoch Mitte Januar habe sich der Ölpreis beinahe gedrittelt. Die US-Sorte WTI und die Nordseesorte Brent hätten sich Ende März der Marke von 20 US-Dollar (USD) genähert. Rohöl werde so niedrig gehandelt wie zuletzt 2002 nach dem Platzen der Dotcom-Blase.