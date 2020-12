Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) wolle in China weitere 600 Filialen eröffnen, was steigende Kaffeepreise zur Folge haben werde. Der Kaffee-Future habe seit den November-Tiefstständen knapp 20 Prozent gewinnen können und sei nach oben ausgebrochen.



Komme es, wie von den meisten Experten vorhergesagt, zum Einsatz eines wirksamen Impfstoffes und damit zu einem Abklingen der Corona-Pandemie, stünden die Wachstums-Ampeln weltweit auf Grün. Auch das werde die Nachfrage nach Rohstoffen weiter anheizen. Doch nicht nur mit steigenden Kursen könne Geld verdient werden, da sich auch immer wieder interessante Short-Set-ups anbieten würden, die mithilfe einer Auswertung der wöchentlich erscheinenden Commitment-of-Traders-Daten (CoT) identifiziert werden könnten. Da es gerade im Rohstoff-Trading wichtig sei, zu analysieren, wie die Produzenten positioniert seien, könnten mit diesen Daten vermeintliche Höchst- und Tiefststände antizipiert werden.



Aktuell hätten etwa die Kupferproduzenten in einem seit März steigenden Markt eine historisch große Short-Position aufgebaut, die den Schluss zulasse, dass die "Profis" nicht an einen weiteren Anstieg glauben würden und somit die "Luft langsam dünn" werde. Der Produzent eines Rohstoffes sollte über einen gewissen Informationsvorsprung bezüglich seines Produktes gegenüber anderen Marktteilnehmern verfügen und sich dementsprechend ausrichten. In der Vergangenheit seien solche extremen Positionierungen oft der Wendepunkt gewesen, zumal sich beim Kupfer-Future im Bereich der 355-US-Cent-Marke auch ein charttechnischer Widerstand ausmachen lasse.



Ein weiteres unterschätztes Werkzeug bei der Rohstoffanalyse sei die saisonale Entwicklung, die nicht nur in den Getreidemärkten eine wichtige Rolle spiele. Am Beispiel Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) kann gut belegt werden, dass es zum Jahresende in der Historie oft zu einer Rally kam, die wir uns auch 2020 mit einer Long-Position zunutze machen wollen, so Carsten Stork vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Im Chart sei deutlich zu erkennen, wie selbst die bearishe saisonale Prognose zum Jahresende nach oben gehe. In den letzten Jahren sei der Silber-Future von Mitte Dezember in den folgenden Wochen um mindestens zehn Prozent angestiegen und habe den Edelmetallbullen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr beschert. (22.12.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spannende Zeiten in den Rohstoffmärkten stehen bevor, so Carsten Stork vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Spektakuläre Kursverdopplungen an einem Tag wie bei dem Airbnb (ISIN US0090661010/ WKN A2QG35)-IPO oder Totalverluste wie bei Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) werde es voraussichtlich mit Commodity-Futures nicht geben - die Rohstoffbörsen seien jedoch alles andere als langweilig. Betrachte man das große Bild, werde schnell deutlich, dass es nach den "Corona-Lows" im März 2020 nicht nur an den Aktienmärkten zu einer beeindruckenden Rally gekommen sei. Auch Crude Oil habe sich von 20 Dollar mehr als verdoppeln können und auch ein wenig beachteter Rohstoff wie beispielsweise der Holz-Future weise eine Performance von plus 150 Prozent auf. Im Vergleich zu den Aktienmärkten seien die Rohstoffmärkte nicht nur aktuell, sondern auch historisch "günstig" bewertet.