Im Verlauf des Winters könnte insbesondere in Europa die Erdgasknappheit die Rohölnachfrage zusätzlich stützen. Trotzdem dürften die OPEC+-Länder ihre Fördermenge weiterhin nur schrittweise erhöhen. De facto seien aktuell ohnehin nicht alle Mitglieder in der Lage, die ihnen zugestandene Quote zu erfüllen. Deshalb könnten die Notierungen vorerst auf hohem Niveau verharren. Gleichzeitig sei aber auf absehbare Zeit kein nachhaltiger Anstieg der Ölpreise zu erwarten. Der würde bei Verbrauchern wie Steuererhöhungen wirken. Ein Szenario, das Länder wie die USA mit allen Mitteln vermeiden würden und im Zweifel dafür auch ihre strategischen Reserven einsetzen dürften.



Auf der anderen Seite spreche viel dafür, dass die großen US-Produzenten auch 2022 ihre selbst auferlegten Produktionsbeschränkungen beibehalten würden. Ein deutlicher Anstieg der globalen Lagerbestände könnte zu sinkenden Notierungen führen - und wäre nicht in ihrem Sinn. Die Abwärtsrisiken für den Ölpreis durch eine mögliche Rückkehr iranischer Lieferungen würden dagegen derzeit gering erscheinen. Die Postbank rechne für Ende 2022 mit einem Preis von 75 US-Dollar für ein Fass (159 Liter) der Sorte WTI.



Die geldpolitische Wende - allen voran in den USA - könnte im Jahresverlauf zu steigenden Kapitalmarktzinsen führen. Selbst wenn die Realrenditen negativ bleiben würden, dürfte diese Entwicklung der zinslosen Anlage in Gold zusetzen. Die Postbank erwarte dann eine Verringerung der Goldpositionen in Anlageportfolios - und rückläufige Notierungen. Die Prognose für Ende 2022 betrage 1.750 US-Dollar pro Feinunze (31,1 Gramm).



Bei Industriemetallen sollten sich Angebot und Nachfrage 2022 ausgewogener entwickeln als 2021. Das spreche für eine Abnahme der Preisschwankungen und ein moderates Aufwärtspotenzial. In China könnten staatliche Eingriffe in den Energiemarkt kurzfristig die Kupferproduktion belasten und zu einer Seitwärtsbewegung der Notierungen führen.



Andererseits würden staatliche Anreize zur Dekarbonisierung und Infrastrukturprojekte grundsätzlich eine hohe Kupfernachfrage stützen. Eine geringere Bautätigkeit in China könnte aber das Preispotenzial begrenzen. Unterdessen würden die Notierungen von Palladium und Platin vorerst weiter unter dem Chipmangel leiden, der zu Produktionsunterbrechungen in der Automobilindustrie führe. Beide Metalle würden dort zur Herstellung von Katalysatoren benötigt. (Perspektiven Januar 2022) (14.01.2022/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die globale Konjunkturerholung hat im Herbst maßgeblich zu einem kräftigen Preisanstieg bei Energierohstoffen beigetragen, so die Analysten von Postbank Research.Stockende Erdgaslieferungen aus Russland hätten in Europa die Notierungen zusätzlich gestützt. Unter dem Eindruck der neuen Corona-Variante Omikron sei es ab Mitte November aber zu deutlichen Korrekturen gekommen. Inzwischen habe sich die Lage wieder beruhigt und eine erneute Trendumkehr vollzogen.Die Ölnotierungen hätten allein im Dezember um knapp 15% zugelegt - und seien seither weiter gestiegen: Am Ende der ersten Handelswoche habe Öl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) und der Nordseesorte Brent jeweils über der Marke von 80 US-Dollar je Barrel (159 Liter) notiert. Das seien rund 6% mehr als zu Jahresbeginn gewesen. Der jüngste Preisanstieg resultiere sowohl aus einem knappen Angebot infolge von Produktionsausfällen in Kasachstan und in Libyen als auch aus einer starken Nachfrage wegen sehr niedriger Temperaturen im Norden der USA und in Kanada.