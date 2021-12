Dagegen dürften die großen US-Produzenten ihre Förderdisziplin beibehalten. Aus ihrer Sicht sei das auch deshalb erforderlich, weil die CO2-Kosten im Zeitalter der Dekarbonisierung weiter massiv steigen würden. Nach Einschätzung von Klimaökonomen müsste der Preis für eine Tonne CO2 sofort auf 100 US-Dollar angehoben werden, um bis 2050 das Ziel Klimaneutralität zu erreichen. Global steigende CO2-Preise könnten künftig insbesondere die Profitabilität älterer fossiler Förderprojekte belasten. Mittelfristig könnte eine mögliche Rückkehr des Iran als Lieferant den Ölpreis unter Druck setzen. Die Postbank prognostiziere für die US-Sorte WTI einen Barrel-Preis von 70 US-Dollar im Dezember 2022.



Anders als bei fossilen Energieträgern würden Anreize zur Dekarbonisierung Kupfer in die Karten spielen. Aktuell bleibe aber die Stromknappheit in China ein wichtiger Faktor für der Preisentwicklung. Staatliche Eingriffe in den Energiemarkt, die die Kupferproduktion dämpfen würden, könnten dazu führen, dass sich die Preise seitwärts bewegen würden. Auch eine geringe Nachfrage aus dem chinesischen Immobiliensektor könnte auf Sicht von zwölf Monaten das Aufwärtspotenzial auf 10.000 US-Dollar je Tonne begrenzen.



Nach einem Anstieg bis auf 1.875 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) notiere das Edelmetall aktuell wieder deutlich unter der Marke von 1.800 US-Dollar. Das erhöhte Inflationsniveau in den USA nähre bei den Anlegern offenbar die Erwartung, dass die US-Notenbank Federal Reserve (FED) die Leitzinsen schneller anhebe als gedacht. Durch ein allgemein steigendes Realzinsniveau würden Goldinvestments, die selbst keine Zinsen abwerfen würden, an Attraktivität verlieren. Eine in der Folge mögliche Verringerung der Goldallokationen könnte zu einem Rückgang der Notierungen führen.



Als Stütze für den Goldpreis sehe die Postbank bestehende Risiken, die die Position von Gold als sicherer Hafen stärken könnten. Dazu würden die weiteren Entwicklungen im Hinblick auf die Coronavirus-Pandemie und die globalen Lieferengpässe ebenso wie die andauernden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sowie die Kongresswahlen in den USA im November 2022 gehören. (Perspektiven Dezember 2021) (08.12.2021/ac/a/m)





Die Rohölmärkte haben sich seit ihrem Jahreshoch im Oktober etwas konsolidiert - eine nachhaltige Trendwende hin zu niedrigeren Ölpreisen ist aber noch nicht in Sicht, so die Analysten von Postbank Research.Vorerst werde insbesondere das knappe Erdgasangebot, das auch diesen Energieträger massiv verteuert habe, die Rohölnachfrage im Winter stützen. Der Versuch der USA, mit der Freigabe von 50 Millionen Barrel (1 Fass = 159 Liter) aus der strategischen Reserve den Preisanstieg zu begrenzen, dürfte erfolglos bleiben. Tatsächlich entspreche das zusätzliche Angebot an US-Öl nur dem halben weltweiten Tagesbedarf. Schon gar nicht dürfte es reichen, um die relativ niedrigen Lagerbestände der Wirtschaft aufzufüllen.