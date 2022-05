Entsprechend dieser unnachgiebigen Haltung seien die ersehnten April-Daten für Chinas Konjunktur, wie erwartet, verheerend gewesen. Die Versuche seitens Chinas Staatsführung, die Wirtschaft vor den negativen Konsequenzen der harten Corona-Maßnahmen mithilfe einer Corona-Loop, in der Arbeiter abgeschottet vom Rest Chinas an ihrer Arbeitsstätte hätten verbleiben dürfen bzw. müssen, seien absolut gescheitert. Die Produktionslinien seien ins Stocken gekommen, da die LKW-Fahrer wegen der harten Corona-Maßnahmen zwischen den Fabriken nicht ausreichend schnell vorangekommen seien, darunter viele Fabriken vor allem aus der Automobilindustrie.



Bei wichtigen Indikatoren, wie Anlageinvestitionen, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen habe sich das Wachstum entweder verlangsamt oder die Indikatoren seien im Vergleich zum Vormonat sogar gefallen. Die Aussichten für die kommenden Monate würden für das Verarbeitende Gewerbe trüb (PMI: Rückgang um -4,4 Punkte auf 46 im April) und für Dienstleistungen gar düster (PMI: -13,8 Punkte auf 36,2 Punkte) erscheinen.



Da China etwa 30% des weltweiten Industrie-Outputs produziere, sei die Industriekonjunktur in China von größter Bedeutung für die globale Nachfrage nach Mineralien und anderen Rohstoffen. Hier würden sich bereits erste Effekte in Form von Preisen zeigen, die trotz der verschärften Angebotsengpässe zuletzt nachgegeben hätten. Eisenerz sei da ein besonders markantes Beispiel. China frage etwa zwei Drittel des weltweit gehandelten Volumens nach. Der Spotpreis habe seit Anfang April um 18,5% nachgegeben.



Kupfer sei ein weiteres Metall, das das Gewicht der chinesischen Lockdowns zu spüren bekomme: Der Preis sei im gleichen Zeitraum um 8,8% gefallen. Die Preise für Kobalt (-9,7%), Aluminium (-25%) und Nickel (-26,5%) seien ebenfalls rückläufig. Es ergebe sich insgesamt das Bild, dass die schwächeren Nachfrageaussichten Chinas die nach dem Einmarsch Russlands in der benachbarten Ukraine gestiegenen Angebotssorgen überwögen. Trotz der substanziellen Preis- und Nachfragekontraktion seien auf den Märkten erste Anzeichen der Erholung zu spüren.



Verhalten hoffnungsvoll stimme die Rohstoffhändler die angebliche Aussicht, dass bald der Lockdown in China aufgehoben werden könnte und chinesische Institutionen, die fiskal- und geldpolitisch den anschließenden ökonomischen Rebound würden unterstützen wollen. Jedoch würden viele Dinge unklar bleiben: Man wisse nicht, wann die Öffnung der mit Lockdowns belegten Städte umgesetzt werde. Die Shanghaier Stadtverwaltung habe beispielsweise angekündigt, sich zum 1. Juni schrittweise zu öffnen, weise aber auch gleichzeitig darauf hin, dass dies nur gelte, "solange die Risiken eines erneuten Anstiegs beherrscht werden" könnten.



Zwar habe die PBoC den Hypothekenzinssatz um 20 Basispunkte gesenkt, mit dem Ziel, die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt zu stützen. Vom Umfang her sei die Reduktion des Zinssatzes jedoch zu gering, um die coronabedingten Einbußen des Marktes zu kompensieren. Fraglich bleibe, ob beherztere Zinsschritte folgen würden. Dann bleibe noch die wiederholt prominent angekündigte Infrastruktur-Kampagne, dessen Umfang bis heute nicht offiziell bekannt gegeben worden sei.



All diese Fragezeichen würden die Annahme nähren, dass ohne die Abkehr von der Null-Covid-Strategie eine nachhaltige Erholung der chinesischen Nachfrage auf dem Rohstoffmarkt unwahrscheinlich sei. Staaten und Industrien, die diese Rohstoffe nachfragen würden, würden die jetzige moderate Abkühlung des Marktes in einem Umfeld steigender Preise und Kosten gern in Anspruch nehmen. (Ausgabe vom 19.05.2022) (20.05.2022/ac/a/m)







