Es sei zudem fraglich, ob sich die OPEC+-Staaten tatsächlich an die ab Januar in Kraft tretende Förderkürzung halten oder ob einzelne Mitgliedsstaaten ausscheren würden. Darüber hinaus sei es zweifelhaft, ob die beschlossene Angebotsreduzierung die dämpfende globale Nachfrage tatsächlich ausgleichen könne.



Preisunterstützend würden die wachsenden US-Marktanteile hingegen dadurch wirken, dass die amerikanische Ölproduktion im Gegensatz zu Russland und Saudi-Arabien im Eigentum privater Unternehmen liege, die ihre Investitionen an der Preisentwicklung orientieren würden. Sie würden ihre Investitionstätigkeit im Falle weiter sinkender Preise anpassen und somit das Marktgleichgewicht ausbalancieren. Das Inkrafttreten der OPEC-Förderkürzung Anfang Januar könnte die Preise außerdem stützen.



Kurzfristig würden die Analysten der Nord LB von einer Seitwärtsbewegung der Rohölpreise mit einer Unterstützung bei 60 USD pro Fass ausgehen. Ein charttechnisches Signal für steigende Notierungen wäre gegeben, wenn der Widerstand bei 62 USD durchbrochen würde. (Ausgabe vom 51/2018) (18.12.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die OPEC+-Staaten Anfang des Monats infolge des starken Rohölpreisverfalls auf eine Förderkürzung von 1,2 Millionen Barrel täglich geeinigt haben, konnte ein weiterer Preisrutsch gestoppt werden, jedoch ist eine spürbare Gegenbewegung bislang ausgeblieben, so Niklas von Perbandt von der Nord LB.Stattdessen sei seit dem OPEC-Treffen bei den Notierungen der Nordseesorte Brent ein Seitwärtskanal, der zwischen 59 und 61 USD pro Barrel schwanke, zu beobachten. Diese Preissignale seien im Wesentlichen auf zwei Haupttrends zurückzuführen, welche die Kurse belasten würden. Da seien zum einen die sich verstetigenden Signale einer globalen Wachstumsmoderation, was eine sich verlangsamende Rohölnachfrage induziere. So sei beispielsweise die chinesische Industrieproduktion auf ihren niedrigsten Wert seit drei Jahren gesunken. Gleichzeitig deute sich immer stärker eine Verschiebung der Marktanteile für die Rohölproduktion vom Nahen Osten nach Nordamerika an, wo die Ölförderung weiter steige. So sei die Anzahl der US-Fördertürme im Vergleich zum Vorjahr um über 16% gestiegen.