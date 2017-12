Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die zuletzt relativ erfolgreich betriebene Angebotspolitik des "Duopols" Saudi-Arabien und Russland bleibt eine schwierige Gratwanderung, so die Analysten der Helaba.



Bei Rohöl-Notierungen von deutlich über 60 USD je Barrel sei mit spürbaren Marktanteilsgewinnen der Produzenten außerhalb des OPEC-Bündnisses zu rechnen. So hätten die nordamerikanischen Produzenten die jüngsten Preisspitzen offensichtlich auch für eine Absicherung an den Terminmärkten bis weit in 2018 hinein genutzt. Saudi-Arabien und Russland müssten daher im Rahmen der OPEC versuchen, den Ölpreis zu stabilisieren, zumal die Compliance innerhalb des Bündnisses sonst deutlich nachlassen würde. Andernfalls wäre wohl die Alternative, den Ölpreis durch eine Flutung der Märkte noch einmal deutlich zu drücken, um unliebsamen Wettbewerb loszuwerden. Schließlich könnten Ölpreise deutlich oberhalb des aktuellen Niveaus durchaus auch zu ungewollten Verwerfungen in der Weltwirtschaft führen. (27.12.2017/ac/a/m)