Prognoserevision: Leichte Abwärtsrevision der 3-Monatsprognose.



Die Corona-Pandemie werde keine globale Rezession mehr auslösen. Vielmehr werde sich die Weltwirtschaft im Verlauf von 2022 von den bisherigen Corona-Belastungen erholen, der globale Rohölkonsum werde sich weiter auf höherem Niveau normalisieren. Die freiwilligen Produktionskürzungen seitens der OPEC würden im Prognosezeitraum weiter zurückgenommen. Das zusätzlich nachgefragte Rohöl werde vornehmlich von der OPEC bereitgestellt werden. Dies gebe den OPEC-Ländern wieder mehr Marktmacht, über die eigenen Produktionsmengen die Ölpreise stärker zu beeinflussen.



Im Zuge des Angriffs Russlands auf die Ukraine dürften die russischen Öllieferungen in Richtung Europa mit der Zeit versiegen. Es sei davon auszugehen, dass die Europäische Union bis zum Jahresende 2022 weitgehend auf russisches Öl verzichten werde. Zugleich werde ein Teil der Ölexporte in Richtung Asien umgeleitet. Perspektivisch spiele die globale Absichtserklärung, bis 2050 die Netto-Emissionen von Kohlendioxid auf Null zu senken, für den Rohölmarkt eine wichtige Rolle. Investitionen in fossile Angebotskapazitäten würden reduziert. Allerdings sei fraglich, ob die Nachfrage in entsprechendem Tempo auf alternative Energiequellen umgestellt werden könne. Dies erhöhe mittelfristig die Aufwärtsrisiken beim Ölpreis.



Hinsichtlich der Nachhaltigkeit hätten höhere Ölpreise eine wünschenswerte Lenkungswirkung, sofern in der Folge regenerative Energieträger stärker zum Zuge kämen. Langfristig werde Rohöl an Bedeutung für die Weltwirtschaft verlieren und dürfte damit im Preis nachgeben. (Ausgabe Mai 2022)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der globale Ölmarkt zeigt sich recht flexibel, so die Analysten der DekaBank.So gelinge es den europäischen Volkswirtschaften zum Teil überraschend schnell, sich von russischen Öllieferungen unabhängiger zu machen und Rohöl anderweitig auf dem globalen Markt zu besorgen. Die EU dürfte bis zum Jahresende ohne größere Schwierigkeiten in der Lage sein, die russischen Öllieferungen zu ersetzen. Zwar fehle dem Weltmarkt ein Teil der bisherigen russischen Ölexporte Richtung Westen, aber offensichtlich würden dafür die russischen Öllieferungen Richtung Asien steigen. Am schwierigsten seien weiterverarbeitete Ölprodukte zu ersetzen, weil Raffinerien nicht beliebig zwischen den verschiedenen Ölsorten wechseln könnten. Die OPEC+ halte derweil an ihrem Plan der graduellen Produktionsausweitung fest, während einige Ölkonsumentenländer durch die Freigabe von strategischen Ölreserven versuchen würden, die Versorgungssituation am Ölmarkt zu verbessern.