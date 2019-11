Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch in der vergangenen Handelswoche bauten die globalen Ölnotierungen ihre seit Anfang November laufenden Gewinne weiter aus, so die Analysten der Nord LB.Der Optimismus reiche aktuell jedoch dazu aus, die in jeder Hinsicht enttäuschenden wöchentlichen Daten zu den Öl- und Produktenbeständen in den USA zu überkompensieren. Derweil würden die fundamentalen Aussichten für Angebot und Nachfrage in 2020 einen negativen Preisdruck erwarten lassen. Übereinstimmend würden die OPEC und die Internationale Energieagentur (IEA), die vergangene Woche ihre jährliche Flaggschiffpublikation "World Energy Outlook" veröffentlichte, ein starkes non-OPEC Fördermengenwachstum oberhalb von zwei Millionen bpd. voraussehen, während das Nachfragewachstum nach mehrfachen Revisionen nach unten nur knapp über der Marke von einer Million bpd in 2020 erwartet werde.Die Hoffnungen zur Vermeidung eines preisbelastenden Überangebots würden sich damit auf das Treffen der OPEC+ Anfang Dezember richten. Im Vorfeld habe die Nachrichtenagentur Dow Jones berichtet, dass sich die führenden OPEC+ Nationen Saudi-Arabien, Irak und Russland zusammen mit den sonstigen Kartellstaaten bislang nicht auf eine Verschärfung der bestehenden Förderkürzungen von 1,2 Mio. bpd hätten verständigen können. Sollte man sich hier auf den kleinsten gemeinsamen Nenner in Form einer bloßen Verlängerung der bestehenden Förderprofile zurückziehen, würden die Analysten einen merklichen Abwärtsdruck in den Ölpreisen zum Jahreswechsel erwarten. Die nahenden OPEC+ Beschlüsse seien wegweisend für den Ölmarkt, die Spekulationen dürften in den kommenden zwei Wochen zunehmen. (18.11.2019/ac/a/m)