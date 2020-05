Der Konsens im Markt scheine nun zu sein, dass sich die Erholung desweltweiten Ölverbrauchs beschleunige. Vorsichtige Stimmen hätten allerdings darauf hingewiesen, dass z.B. Arbeitslose gegenwärtig nicht mehr zur Arbeit fahren müssten. Außerdem scheine das relativ stabile Importvolumen Chinas auf eine Öffnung für kleinere private Raffinerien zurückzuführen sein, die für einen Teil ihrer Produkte im Inland keinen Absatz finden und (re-)exportieren würden; das weltweite Überangebot an Produkten werde sich so weiter vergrößern. Allerdings habe es von der Angebotsseite Meldungen gegeben, wonach die Ölproduktion schneller und deutlicher nach unten gefahren werde als zu nächst angenommen.



Für die US-Produktion würden einige Beobachter eine Verringerung von 10% gegenüber dem Hoch von 13,2 Mio. Barrel sehen, über die tatsächliche Größe gebe es aber widersprüchliche und recht weit auseinanderliegende Schätzungen. Die Lagerbestände in Cushings hätten sich aber (langsam) verringert. Zum Wochenende sei die positive Stimmung durch Meldungen gedämpft worden, die ein Wiederaufleben der Spannungen zwischen den USA und China erwarten lassen würden.



Es werde damit immer deutlicher, dass der Handelskrieg keineswegs vorüber sei. Härtere Maßnahmen seien, mit entsprechenden kurz- und langfristigen negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, wahrscheinlich. Das jüngste Anziehen der Ölpreise scheine der von Covid-19 geprägten wirtschaftlichen Entwicklung etwas vorausgelaufen zu sein. Für die mittelfristige Entwicklung zum Jahresende hin, würden die Analysten zur Kenntnis nehmen, dass die Schieferölproduzenten ihre Investitionsausgaben in den letzten Wochen um 45% gegenüber den ursprünglichen Planungen hätten zusammenstreichen müssen. Da diese Förderweise sehr empfindlich auf die Anzahl neuer Bohrungen reagiere, werde sich der Rückgang der Fördermenge fortsetzen. (25.05.2020/ac/a/m)





Die Ölpreise konnten in der letzten Woche weiter zulegen. Am Freitag habe das Barrel Brent bei 33,55 USD (WTI 34,52 USD) und damit um 9% (bzw. 14%) höher als in der Vorwoche geschlossen. Der Preisanstieg habe sich im Verlauf in der ersten Wochenhälfte vollzogen. Die bereits erfolgten Lockerungen der Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 hätten erste Wirkungen gezeigt und die Fantasie über eine Rückkehr zur Normalität ex ante beflügelt. Der Ölverbrauch sei stärker als erwartet gestiegen.