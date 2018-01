Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OPEC und Russland sind wohl bereit, die Produktionsbeschränkungen auch über den Jahresultimo hinaus aufrecht zu erhalten, da sie für das erste Halbjahr 2018 eine weniger dynamische Rohölnachfrage erwarten, so die Analysten der Helaba.



Immerhin habe das starke Nachfragewachstum in den USA und in Europa 2017 auch auf den niedrigen Preisen im ersten Halbjahr basiert. 2018 ergibt sich womöglich ein gegenteiliger Effekt: Die Preise für Mineralölprodukte scheinen saisonal untypisch bereits im ersten Quartal deutlich anzusteigen, so die Analysten der Helaba. Die Analysten würden kurzfristig von einer Spanne für Brent von 60 bis 70 USD je Barrel ausgehen und weiterhin mit einer Preisberuhigung in Richtung 60 USD im Jahresverlauf rechnen. Große Unbekannte würden das relativ preiselastische US-Angebot und die China-Nachfrage bleiben. (Ausgabe vom 29.01.2018) (30.01.2018/ac/a/m)