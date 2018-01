So gebe erstens die Einhaltung der gemeinschaftlich von der OPEC und weiteren bedeutenden Rohölproduzenten getroffenen Vereinbarung auf Fördermengenbegrenzungen einen kritischen Pfad vor. Die so genannten "Compliance-Rate" sei durchaus als hoch zu bewerten, was eine Bereitschaft der Förderer signalisiere, sich an die Übereinkunft zu halten und mit vereinten Kräften das Ungleichgewicht an den globalen Rohölmärkten zu bekämpfen. Demgegenüber stehe zweitens die Frage nach dem Ausblick der US-Rohölproduktion. Viele Marktbeobachter würden in den jüngsten Anstiegen sowohl bei der Nordseemarke Brent als auch beim US-Pendant WTI auch einen gestiegenen Anreiz für die Förderer in den Vereinigten Staaten sehen, die eigene Produktion auszuweiten, um von den aktuellen Preisniveaus stärker zu profitieren.



Dagegen spreche auf den ersten Blick der jüngste Rückgang bei den US Rig Counts - also der Zahl an aktiven Bohrstellen in den USA. Gleichwohl würde nach Auffassung der Analysten diese Sicht der Dinge zu kurz greifen. Auch für die Anpassungsmechanismen in der unkonventionellen Rohölförderung in den Vereinigten Staaten müssen wir eine gewisse Zeitverzögerung unterstellen, so die Analysten der Nord LB. Zudem würden einige Entscheidungsträger zunächst die Nachhaltigkeit der jüngsten Preisanstiege abwarten wollen mögen.



Auf der Nachfrageseite hätten Brent und WTI im Jahr 2017 vor allem von der unerwartet lebhaften Wirtschaftsaktivität in wichtigen Währungsräumen profitieren können. Diese Entwicklung habe den Rohölnotierungen sicherlich auch zum Start in das neue Jahr einen gewissen Rückenwind verschafft. Insgesamt würden die Analysten aber ausgehend von den aktuellen Preisniveaus wenig weiteres Aufwärtspotenzial sehen. Gewissermaßen hätten die ersten Tage des Jahres den von den Analysten erwarteten graduellen Aufstieg für die kommenden Monate vorweggenommen. Die Analysten würden daher für die kommenden zwölf Monate eher von einer Seitwärtsbewegung ausgehen - durchaus mit nennenswerten Ausreißern nach oben und unten. (08.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - An den internationalen Rohölmärkten war sowohl zum Jahresende 2017 als auch zum Start in das neue Handelsjahr eine ausgeprägt Bullenstimmung zu beobachten, so die Analysten der Nord LB.Neben geopolitischen Faktoren seien auch die jüngsten Meldungen mit Blick auf die Lagerbestände in den Vereinigten Staaten im Fokus der Marktteilnehmer. Tatsächlich würden die Analysten davon ausgehen, dass mittel- bis langfristig vor allem zwei Entwicklungen auf der Angebotsseite im Auge behalten werden müssten.