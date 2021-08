Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Kampf um die 70 USD/b scheint erst einmal verloren, so die Analysten der Nord LB.Ernster zu nehmen sei da die hoch ansteckende Delta-Variante des Corona-Virus, deren Ausbreitung bisher kaum habe eingedämmt werden können. Insbesondere aus China würden neue, relativ und wohl recht umfangreiche Lockdown-Maßnahmen gemeldet. Japan scheine kurz vor solchen zu stehen. In den USA, wo sich Restriktionen nicht richtig durchsetzen lassen würden, werde ein spürbarer Anstieg der Infektionen erwartet, der dann auf "natürliche" Weise wirtschaftliche Schäden anstellen könnte. Vom Ölmarkt direkt gebe es hingegen noch keine harten Daten, die eindeutig auf einen schwächeren Verbrauch schließen lassen würden. Viele Beobachter würden daher immer noch davon ausgehen, dass die Ölnachfrage hinreichend von der konjunkturellen Entwicklung unterstützt werde.So seien zwar die Rohöl-, Diesel- und Heizölvorräte in den USA unerwartet deutlich gestiegen, während ein Rückgang erwartet worden sei. Gleichzeitig sei aber die Lagerhaltung von Benzin zurückgegangen, ein Zeichen, dass die Mobilität im Land nicht nachgelassen habe. Außerdem sei noch kein Rückgang beim sogenannten "offensichtlichen" Produktenkonsum ("overall product supplied") beobachtet worden, der ebenfalls letzte Woche turnusmäßig veröffentlicht worden sei. Mit Spannung würden deswegen die für diese Woche Donnerstag folgenden Berichte des American Petroleum Institutes (API) und der Energy Information Agency (EIA) erwartet, die Aufschluss über die tatsächliche Lage bringen könnten. Je nachdem könnte sich der jüngste Preiseinbruch als übertrieben herausstellen - oder eben auch nicht. (Ausgabe vom 09.08.2021) (10.08.2021/ac/a/m)