Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

18,67 EUR +0,05% (28.10.2020, 10:04)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

18,68 EUR +0,32% (28.10.2020, 10:21)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) ist ein deutscher Internetinkubator, der Beteiligungen an verschiedenen Internet-Startups hält. Das Unternehmen geht die Beteiligungen in der Gründungsphase der jungen Firmen ein und stellt für sie verschiedene Infrastrukturdienstleistungen bereit. Dabei setzt Rocket Internet häufig auf Neugründungen von Unternehmen, die bereits ein internationales Vorbild aufweisen können. Die Beteiligungen werden verwaltet, zum Teil aber auch schon nach wenigen Jahren wieder abgestoßen. Zu den Firmen, die unter dem Dach von Rocket groß geworden sind, zählen unter anderem der Mode-Versandhändler Zalando, die Partnerbörse eDarling und die Möbel-Shops Westwing und Home24. Rocket Internet ist die führende E-Commerce-Plattform in Schwellenländern und hat das Ziel, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden. (28.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es komme zum Delisting der Rocket Internet-Aktien. Das Management habe nämlich keine gute Idee mehr, was man mit dem Geld anfangen könne. Offiziell wolle man sich vom Kapitalmarkt zurückziehen, um langfristige Chancen nutzen zu können und nicht regelmäßig durch den Kapitalmarkt unter die Lupe genommen zu werden. Der Aktienprofi verweise darauf, dass man das doch schon vorher gewusst habe. Was an der Geschichte ärgerlich sei, sei die Tatsache, dass der Börsengang zu Kursen über 40 Euro stattgefunden habe und jetzt liege das Angebot bei 18,57 Euro. Dass jetzt die Anleger verärgert sind, die über die Jahre dem Unternehmen die Treue gehalten haben, ist absolut nachvollziehbar, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Rocket Internet-Aktie. (Analyse vom 28.10.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: