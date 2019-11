Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

22,98 EUR -1,29% (18.11.2019, 16:41)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

22,98 EUR -1,37% (18.11.2019, 16:55)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) ist ein deutscher Internetinkubator, der Beteiligungen an verschiedenen Internet-Startups hält. Das Unternehmen geht die Beteiligungen in der Gründungsphase der jungen Firmen ein und stellt für sie verschiedene Infrastrukturdienstleistungen bereit. Dabei setzt Rocket Internet häufig auf Neugründungen von Unternehmen, die bereits ein internationales Vorbild aufweisen können. Die Beteiligungen werden verwaltet, zum Teil aber auch schon nach wenigen Jahren wieder abgestoßen. Zu den Firmen, die unter dem Dach von Rocket groß geworden sind, zählen unter anderem der Mode-Versandhändler Zalando, die Partnerbörse eDarling und die Möbel-Shops Westwing und Home24. Rocket Internet ist die führende E-Commerce-Plattform in Schwellenländern und hat das Ziel, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden. (18.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Der Online-Möbelhändler Westwing habe seit dem IPO im Oktober 2018 eine enttäuschende Vorstellung auf dem Börsenparkett abgeliefert. Selbst die Großaktionäre Kennevik und Rocket Internet hätten sich zwischenzeitlich zurückgezogen. Letzterer habe aber jetzt wieder massiv Westwing-Aktien gekauft.Nachdem Rocket Internet im Mai fast komplett bei Westwing ausgestiegen sei, habe die Start-up-Schmiede ihre Beteiligung seit Ende Oktober recht überraschend wieder auf rund 12% erhöht. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Freitag hervorgehe, habe Rocket Internet den Anteil mittlerweile sogar auf rund 25,4% hochgefahren und halte damit nun mehr Westwing-Aktien als beim Börsengang des früheren Portfolio-Unternehmens.Der Westwing-Aktie setze am am Montag die seit Anfang Oktober laufende Kurserholung zunächst fort. Über die enttäuschende Kursentwicklung seit dem Börsengang vor rund einem Jahr könne das aber nicht hinwegtäuschen. Denn seit dem IPO im Oktober 2018 zu 25 Euro habe die Westwing-Aktie bis zu 93% an Wert verloren und Ende September bei 1,80 Euro ihren bisherigen Tiefststand erreicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link