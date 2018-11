Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

23,16 EUR -0,77% (30.11.2018, 12:32)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

23,16 EUR -1,61% (30.11.2018, 12:18)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (30.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen habe für die ersten neun Monaten des Jahres einen Gewinn von 296,3 Mio. Euro ausgewiesen - nach rund 45 Mio. Euro Verlust im Vorjahreszeitraum. Auch die wichtigsten Beteiligungen der Rocket Internet SE seien zuletzt weiter gewachsen, bis zum Break-even müssten sich die Anleger allerdings noch gedulden.Die Rocket Internet-Aktie sei daraufhin zum Handelsstart zunächst um über 3% nach oben gesprungen, habe die Gewinne anschließend aber komplett wieder abgegeben und notiere mittlerweile sogar im Minus. Die Fortsetzung der Erholung aus den Sommermonaten lasse damit weiter auf sich warten. Erst in der Vorwoche sei die Comeback-Spekulation des "Aktionärs" ausgestoppt worden. Ein unmittelbarer Wiedereinstieg dränge sich trotz scheinbar günstiger Bewertung der Rocket Internet-Aktie nicht auf, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2018)Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: