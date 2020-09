Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) ist ein deutscher Internetinkubator, der Beteiligungen an verschiedenen Internet-Startups hält. Das Unternehmen geht die Beteiligungen in der Gründungsphase der jungen Firmen ein und stellt für sie verschiedene Infrastrukturdienstleistungen bereit. Dabei setzt Rocket Internet häufig auf Neugründungen von Unternehmen, die bereits ein internationales Vorbild aufweisen können. Die Beteiligungen werden verwaltet, zum Teil aber auch schon nach wenigen Jahren wieder abgestoßen. Zu den Firmen, die unter dem Dach von Rocket groß geworden sind, zählen unter anderem der Mode-Versandhändler Zalando, die Partnerbörse eDarling und die Möbel-Shops Westwing und Home24. Rocket Internet ist die führende E-Commerce-Plattform in Schwellenländern und hat das Ziel, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden. (01.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen habe am Dienstag konkrete Pläne zum Rückzug von der Börse bekanntgegeben und den Aktionären direkt ein Angebot zum Rückkauf ihrer Anteile unterbreitet. Demnach biete die Start-up-Schmiede 18,57 Euro pro Aktie. Dies entspreche dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate und damit dem gesetzlichen Mindestpreis.Am 24. September 2020 solle eine außerordentliche Hauptversammlung über die Einziehung der zuvor erworbenen Rocket Internet-Aktien beschließen und den Abschied aus dem regulierten Markt der Frankfurter Börse besiegeln. Die Versammlung werde wegen der Corona-Krise virtuell stattfinden und den Beschluss mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen treffen, sofern die Hälfte des Grundkapitals vertreten sei. Die Zustimmung gelte aber als reine Formsache, denn Gründer und CEO Oliver Samwer und die Global Founders GmbH würden bereits 49,6% der Rocket Internet-Anteile kontrollieren. Beide Parteien hätten angekündigt, ihre Papiere zu behalten.Parallel zur Rückerwerbsangebot habe Rocket Internet ein Aktienrückkaufprogramm zum Erwerb von bis zu 8,84% des Grundkapitals über die Börse beschlossen. Auch dabei liege der Kaufpreis bei 18,57 Euro pro Aktie. Das Programm solle mit Ablauf des 15. September enden.Die Rocket Internet-Aktie sei nach Bekanntgabe der Delisting-Pläne am Dienstagmorgen zunächst um bis zu 7% nach oben gesprungen, habe jedoch die Gewinne anschließend wieder abgeben müssen. Dennoch notiere der Kurs aktuell über dem Rückerwerbsangebot. Die Aktionäre würden offenbar darauf spekulieren, dass Rocket Internet beim Rückkaufangebot noch einmal nachbessere. Wer ohnehin verkaufen wolle, sollte dies jetzt über die Börse tun, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)