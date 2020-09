Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) ist ein deutscher Internetinkubator, der Beteiligungen an verschiedenen Internet-Startups hält. Das Unternehmen geht die Beteiligungen in der Gründungsphase der jungen Firmen ein und stellt für sie verschiedene Infrastrukturdienstleistungen bereit. Dabei setzt Rocket Internet häufig auf Neugründungen von Unternehmen, die bereits ein internationales Vorbild aufweisen können. Die Beteiligungen werden verwaltet, zum Teil aber auch schon nach wenigen Jahren wieder abgestoßen. Zu den Firmen, die unter dem Dach von Rocket groß geworden sind, zählen unter anderem der Mode-Versandhändler Zalando, die Partnerbörse eDarling und die Möbel-Shops Westwing und Home24. Rocket Internet ist die führende E-Commerce-Plattform in Schwellenländern und hat das Ziel, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden. (18.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Das Untwernehmen habe angekündigt, die Rocket Internet-Aktien von der Börse nehmen zu wollen. Am 24. September solle das von einer außerordentlichen Hauptversammlung abgesegnet werden. Heute habe Rocket Internet nochmal Geschäftzahlen vorgelegt. Nach 548 Mio. Gewinn im Vorjahr habe es im ersten Halbjahr nun einen Verlust gegeben. Auch die Liquidität der Start-up-Investors sei geschrumpft.Rocket Internet habe im ersten Halbjahr einen Fehlbetrag von 12 Mio. Euro verzeichnet. Wesentliche Beteiligungen und Gemeinschaftsunternehmen der Berliner hätten auch im zweiten Quartal rote Zahlen eingefahren, habe es zur Begründung geheißen. Dennoch hätten sie sich operativ trotz Corona-Krise gut entwickelt, so der Konzern.Im Jahresverlauf habe sich die Bilanz für Rocket Internet gegenüber dem ersten Quartal ohnehin deutlich verbessert, nach drei Monaten sei noch ein Verlust von 162 Mio. Euro unter dem Strich gestanden. Die Börsenkurse von Beteiligungen hätten sich laut Rocket Internet-Chef Oliver Samwer im zweiten Quartal positiv entwickelt. Ende August habe Rocket Internet netto noch über liquide Mittel von 1,2 Mrd. Euro verfügt. Ende April seien es noch 1,9 Mrd. Euro gewesen.Die BaFin habe ebenfalls nachgerechnet und erklärt, dass der für die Bestimmung des gesetzlichen Mindestpreises relevante volumengewichtete durchschnittliche Kurs 18,56 Euro pro Aktie betrage. Folglich werde Rocket Internet den angebotenen Preis nicht erhöhen, habe das Unternehmen mitgeteilt.Rocket Internet stehe wegen des Rückzugs in der Kritik. Im Herbst 2014 sei die Firma zu deutlich höheren Kursen an die Börse gegangen und habe bei 60 Euro sein Allzeithoch erreicht. Derzeit notiere das Papier noch bei 18,61 Euro.Die Chancen, dass die Aktionäre noch mit etwas mehr Geld abgefunden würden, stünden nicht gut. Aber selbst wenn das Unternehmen das Angebot noch geringfügig aufstocken sollte, seien hier keine großen Sprünge mehr zu erwarten. Nach unten sei die Rocket Internet-Aktie indes durch das Abfindungsangebot abgesichert, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2020)